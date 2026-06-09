Prezydent USA Donald Trump został wybuczany w poniedziałek w hali sportowej przed rozpoczęciem trzeciego meczu finałowego NBA (amerykańska liga koszykarska - red.) w Nowym Jorku. Ze względu na jego obecność wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa na Manhattanie.

Nowy Jork. Donald Trump wybuczany podczas meczu NBA

Pochodzący z Nowego Jorku Donald Trump to pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, który wziął udział w finałowych rozgrywkach NBA. Trump był gościem prezesa klubu New York Knicks Jamesa Dolana, swojego wieloletniego przyjaciela, który przekazał setki tysięcy dolarów na jego kampanie prezydenckie - zaznaczył na swej stronie internetowej magazyn "Time".

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W loży w razem z Trumpem byli między innymi sekretarz transportu Sean Duffy i wnuczka Kai Trump. Prezydent został głośno wybuczany, gdy podczas odśpiewywania hymnu USA pokazano jego twarz na telebimie - poinformowali dziennikarze towarzyszący głowie państwa. "Dźwięki były głośne i trwały przez dłuższą chwilę, ale szybko zamieniły się w wiwaty, gdy kamera skierowała się na (koszykarza -red.) Jalena Brunsona na boisku" - relacjonował jeden z reporterów. Hałas słychać też na nagraniach opublikowanych w internecie.

Trump booed very loudly here at MSG pic.twitter.com/IeQwwqGtop — Esfandiar Baraheni (@JustEsBaraheni) June 9, 2026

W sieci pojawiły się również nagrania ukazujące prezydenta, który podczas meczu zasnął. To kolejne wideo dokumentujące taką sytuację - Trumpowi zdarzało się również zasypiać w trakcie spotkań z politykami.

🚨JUST IN: DONALD TRUMP HAS FALLEN ASLEEP IN MSG WATCHING THE NBA FINALS 😅 pic.twitter.com/a5fbRZL0JM — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 9, 2026

Protesty przed meczem NBA. "Trump musi odejść"

Planowana obecność Trumpa na finale, w którym zmierzyły się zespoły New York Knicks i San Antonio Spurs, wywołała protesty jeszcze przed przybyciem prezydenta do Nowego Jorku. Prezydent nie cieszy się popularnością w mieście zdominowanym przez wyborców Demokratów. Dodatkowe oburzenie wśród kibiców wywołała kwestia strefy kibica, która miała być zorganizowana przed halą, lecz w związku ze zwiększonymi środkami bezpieczeństwa została przeniesiona w inne miejsce.

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Jak zauważają media, w związku z obecnością na meczu Trumpa kibice musieli czekać w długich kolejkach. W drodze do hali Madison Square Garden prezydencka kolumna mijała transparenty z napisami: "Nikt cię tu nie chce", "Trump musi odejść". Gdy kolumna podjechała pod Madison Square Garden, część osób stojących wzdłuż ulicy wygwizdała ją, podczas gdy inni machali amerykańskimi flagami - relacjonuje CNBC.

- Kibice Knicksów chcą po prostu cieszyć się trzecim meczem finałów — powiedział mediom w poniedziałek lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries. - Nie jest dla mnie jasne, czy Donald Trump jest wielkim fanem Knicksów... Po prostu wtrąca się do finałów NBA, ponieważ zawsze musi sprowadzać do miasta cyrk MAGA, a to jest godne pożałowania - dodał.