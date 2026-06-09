Według kubańskiego Państwowego Instytutu Sejsmologicznego (CENAIS) trzęsienie ziemi wystąpiło w poniedziałek po południu czasu miejscowego. Początkowo jego magnitudę oszacowano na 6,5, jednak po kolejnych analizach została ona obniżona do 6,2.

Według kubańskich służb sejsmologicznych epicentrum znajdowało się na Morzu Karaibskim około 142 km od brzegów gminy Minas de Matahambre w prowincji Pinar del Rio. USGS wskazał natomiast lokalizację około 104 km na zachód-północny zachód od miejscowości Mantua.

Trzęsienie ziemi przy zachodnim wybrzeżu Kuby

Kubański instytut sejsmologiczny podkreślił, że poniedziałkowe trzęsienie ziemi było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiły przy zachodnim wybrzeżu Kuby. Eksperci zwrócili również uwagę, że tak silne wstrząsy w tej części Morza Karaibskiego są zjawiskiem nietypowym.

M6.4 earthquake, 118 km WNW of Mantua, Cuba, depth 33 km. A shallow event—energy tends to be felt over a wider area than deeper quakes. 🌍



Shallow quakes typically produce stronger surface shaking near the epicenter; western Cuba may notice noticeable shaking.



Regional context:… pic.twitter.com/TXnZXToIF3 — GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) June 8, 2026

Sejsmolog USGS Paul Earle wyjaśnił, że trzęsienie wystąpiło wewnątrz płyty tektonicznej. W takich miejscach wstrząsy są zwykle bardziej rozproszone i występują rzadziej niż na granicach płyt tektonicznych.

Według Earle'a tak silnego trzęsienia ziemi nie odnotowano w promieniu około 322 km od obecnego epicentrum od 1880 roku. Wówczas w pobliżu San Cristobal na Kubie doszło do trzęsienia o magnitudzie 6,0.

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Mieszkańcy Hawany opuszczali budynki

Wstrząsy były odczuwalne w prowincjach Pinar del Rio i Matanzas, a także w aglomeracji Hawany. Media relacjonowały, że w stolicy Kuby drżenie ziemi trwało około 20 sekund. Wielu mieszkańców wybiegło z budynków i zgromadziło się na ulicach.

- Najpierw poczułam zawroty głowy. Nawet nie przyszło mi do głowy, że to może być trzęsienie ziemi. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłam - powiedziała AFP 47-letnia ekonomistka Carmel Delgado. - Kiedy zrozumieliśmy, co mogło się stać, szybko wyszliśmy na zewnątrz - dodała.

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este lunes la costa noroeste de Cuba, con epicentro a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, siendo percibido con intensidad en diversas localidades cubanas, así como en los estados mexicanos de Quintana Roo y Yucatán, e incluso en partes de… pic.twitter.com/GN3PLtUonV — El Universal (@ElUniversal) June 8, 2026

O swoich przeżyciach opowiedział również 41-letni aktor Francis Ruiz, który w chwili wstrząsów nagrywał słuchowisko radiowe w centrum Hawany. - Nagrywaliśmy w biurze i nagle stół się poruszył. Wszyscy spojrzeliśmy po sobie. Budynek zaczął się trząść i wtedy wybuchł chaos. Wszyscy ruszyli biegiem po schodach - relacjonował.

Także mieszkańcy zachodniej części wyspy opisywali silne odczucia związane z trzęsieniem ziemi. - To było bardzo silne. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułam. Ludzie wybiegli na zewnątrz, wszyscy byli przestraszeni. Nie potrafię tego opisać. Nigdy wcześniej nie odczuliśmy tutaj takiego trzęsienia ziemi - powiedziała 44-letnia Yusmila Hernandez z prowincji Pinar del Rio.

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Wstrząsy odczuwalne w Meksyku i na Florydzie

Według USGS drgania były odczuwalne również na Florydzie. Reporterzy AFP informowali natomiast, że wstrząsy odczuto także w części tego amerykańskiego stanu.

W Meksyku trzęsienie ziemi było odczuwalne m.in. w Cancun, Playa del Carmen i Tulum na półwyspie Jukatan. W centrum Cancun mieszkańcy oraz pracownicy opuszczali budynki. Władze stanów Jukatan i Quintana Roo uruchomiły procedury bezpieczeństwa, jednak nie poinformowały o zniszczeniach.

Lokalne media oraz kubańskie służby przekazały, że dotychczas nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych. Według dostępnych informacji uszkodzenia ograniczają się do niewielkich pęknięć budynków.

Amerykańskie Centrum Ostrzegania przed Tsunami wykluczyło zagrożenie wystąpienia dużego tsunami po trzęsieniu ziemi. Instytucja zaznaczyła jednak, że w pobliżu epicentrum istniała bardzo niewielka możliwość wystąpienia fal tsunami o ograniczonej wysokości.