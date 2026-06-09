Ruch Komisji Europejskiej w sprawie Rosji. Chcą zakazać żołnierzom wjazdu do UE

Komisja Europejska w ramach 21. pakietu sankcji na Rosję zaproponowała ustanowienie zakazu wjazdu do UE dla każdego, kto służył w armii rosyjskiej od początku wojny w Ukrainie. Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji - ogłosiła w poniedziałek szefowa KE Ursula von der Leyen.

KE proponuje nowy pakiet sankcji dla Rosji

Ogłaszając propozycję nowego pakietu obostrzeń wobec Rosji, von der Leyen wykluczyła możliwość złagodzenia sankcji energetycznych wobec kryzysu cen paliw kopalnych. - Chcemy utrzymać pełną intensywność naszych sankcji. Sposobem na to jest zapewnienie, że zyski Rosji ze sprzedaży ropy pozostaną ograniczone - zaznaczyła.

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Dodała zarazem, że unijny mechanizm dotyczący dostosowywania limitu ceny za baryłkę rosyjskiej ropy względem cen rynkowych "nie został stworzony z myślą o szokach rynkowych, takich jak obecny, spowodowany zamknięciem cieśniny Ormuz".

- Dlatego proponujemy po prostu wstrzymać dostosowanie do stycznia przyszłego roku. Da to czas rynkom ropy na stabilizację, a jednocześnie presja na dochody Rosji zostanie utrzymana - powiedziała przewodnicząca KE.

21. pakiet sankcji dla Rosji. Co zostanie nimi objęte?

W 21. pakiecie sankcyjnym UE rozszerzone zostaną sankcje na usługi finansowe i rynki kryptowalut, a także zakazy eksportowe i importowe. Po raz pierwszy restrykcje będą dotyczyć rybołówstwa, które według von der Leyen jest jednym z ostatnich rosyjskich sektorów nieobjętych sankcjami. Obostrzenia zostaną też wprowadzone wobec kolejnych 30 statków z rosyjskiej floty cieni. Tym samym lista objętych sankcjami jednostek wzrośnie do łącznie 662.