Senatorka Monika Piątkowska stanie do wyścigu o stanowisko włodarza stolicy Małopolski w związku z nadchodzącymi wyborami przedterminowymi - potwierdzono podczas wtorkowej konferencji przed Kancelarią Premiera mieszczącą się w Warszawie.

Polityk jest wspólną kandydatką KO i PSL w zbliżających się wyborach w Krakowie.

Monika Piątkowska kandydatką KO-PSL na urząd prezydenta Krakowa

Podczas wystąpienia wspólna kandydatka KO i PSL zwróciła się do Krakowian. - Mam dla was bardzo ważny komunikat. Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną, który jest dla mnie najważniejszym miastem - powiedziała Piątkowska.

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Następnie głos zabrał Donald Tusk, przekazując, że wybór został podjęty w pełni zgodnie. - Jestem bardzo szczęśliwy, że bez żadnego problemu z panem premierem Kosiakiem-Kamyszem z naszymi partnerami z Polskiego Stronnictwa Ludowego mieliśmy dokładnie ten sam pomysł i ten pomysł w dodatku okazał się trafiony - no tak bezdyskusyjnie - bo trafił też w marzenia pani senator Moniki Piątkowskiej - mówił szef rządu.

"W teczce przywieziona". Poseł Centrum o

Politycy we wtorkowym wydaniu "Debaty Gozdyry" dyskutowali o kandydaturze Piątkowskiej. Co ciekawe, członkowie ugrupowań tworzących koalicję rządową byli sceptyczni wobec tego wyboru.

- To jest kandydatka, która od lat nie mieszka w Krakowie, ona została senatorem, bo taka była decyzja. Ona mieszka w Warszawie lub pod Warszawą, bo tu nawet była szefową naszej struktur w Polsce 2050. Została jakby na miejsce pana senatora Klicha wybrana. No i w Krakowie ona jest - przepraszam, że tak powiem - trochę w teczce przywieziona - powiedział poseł Rafał Komarewicz z klubu Centrum.

- Ja mam nadzieję, że to tylko nie odbije się czkawką w wyborach w Krakowie, że to rzeczywiście pani senator ma realne szanse wygrać te wybory. Rzeczywiście (Łukasz Gibała - red.) dzisiaj jest głównym pretendentem do urzędu prezydenta miasta - stwierdził natomiast Radosław Lubczyk z PSL.

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Łukasz Kmita z PiS powiedział natomiast, że Piątkowska nie cieszy się dużą popularnością w swoim środowisku. Zauważył, że reprezentowała ona w przeszłości wiele różnych ugrupowań politycznych.

- Ja myślę, że dzisiaj w Koalicji Obywatelskiej w Krakowie jest wielka smuta, bo po pierwsze trzeba będzie robić kampanię komuś, kogo się nie toleruje, kogo się nie lubi. No a druga kwestia, że pani Monika Piątkowska była tak, w Lewicy, znaczy w SLD, była w PSL -u, była u Gowina, była jeszcze w jednej z partii w Polsce 2050. No i skończyła w Koalicji Obywatelskiej - wyjaśnił.

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