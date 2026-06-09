35-latek Mark Olabanji A. Olayinka A. Orabiyi, znany pod pseudonimem artystycznym Talay Riley, rozpoczął swoją karierę śpiewania, a następnie stał się cenionym autorem tekstów piosenek dla gwiazd sceny pop. W jego muzycznym CV miał współpracę m.in. Britney Spears, Dua Lipą, Craigiem Davidem, Zendayą, Usherem, Ellie Goulding, Chrisem Brownem czy Jasonem Derulo.

Śmiertelne ugodzenie nożem w Londynie. Zmarł uznany artysta

Riley zginął po dwóch ciosach nożem, lekarzom nie udało się go uratować mimo szybkiego przewiezienia do londyńskiego szpitala. Do tragicznego zdarzenia doszło 5 czerwca. Fox News i BBC przekazały, że zaatakowany został także 20-latek, którego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

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W sprawie śmiertelnego ataku na artystę brytyjska policja zatrzymała trzy osoby. 27-letni mężczyzna został zwolniony za kaucją, a 24-latek i 25-latka opuścili areszt bez żadnych dodatkowych obostrzeń. Londyńskie służby zaapelowały o kontakt do osób, które były świadkami zdarzenia albo mają nagrania z miejsca, w którym do niego doszło.

Nagła śmierć 35-latka była szokiem dla środowiska artystycznego, z którym współpracował. Jego brat, znany jako Scribz Riley przekazał w mediach społecznościowych, że "jego serce rozbite".

"To jak zły sen". Talay Riley nie żyje

"To wygląda jak zły sen. Tuż przed tym, jak poszedł spać, rozmawialiśmy o przyszłości, o tym, żeby mieć pozytywne nastawienie i o wszystkim, co wciąż mieliśmy do zrobienia. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że to będzie nasza ostatnia rozmowa. (...) Inspirowałeś tak wiele osób, twoje dziedzictwo będzie żyło w twojej muzyce, wśród rodziny, przyjaciół i wszystkich, którzy mieli szczęście cię poznać" - napisał.

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Na wpis odpowiedział m.in. znany raper Stormzy. "Przepraszam, bracie" - napisał w komentarzu. Swoje kondolencje przekazał także Craig David.

"Wysyłam tobie i całej twojej rodzinie mnóstwo miłości. Jego piękna energia wciąż będzie odczuwalna i widoczna z tej drugiej strony" - zapewnił uznany brytyjski wykonawca.