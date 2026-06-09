We wtorek Rada Ministrów zaproponowała, by od stycznia 2027 roku pensja minimalna wynosiła 4950 zł brutto, a stawka godzinowa 32,30 zł. Oznacza to wzrost o 144 zł (3 proc.) w stosunku do obecnej kwoty. Z kolei stawka godzinowa wzrosłaby o 0,90 zł w stosunku do kwoty z 2026 roku.

Rząd szacuje, że objętych podwyżką zostałoby 1,58 mln Polaków. Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu skomentował przewodniczący Komisji ds. Deregulacji z klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru. W rozmowie z reporterką "Wydarzeń" Polsatu Mirą Skórką polityk ocenił, że wzrost wynagrodzeń to "sukces polskiej gospodarki".

Petru o sukcesie gospodarczym. "Polacy oczekują znacznie więcej"

- Zauważmy, że po zwycięstwie Koalicji 15 Października złoty się umocnił. Za czasów PiS-u mieliśmy dużo sytuacji, kiedy się osłabiał - zwrócił uwagę Petru. Wśród największych osiągnięć gabinetu Donalda Tuska w sferze gospodarczej wymienił choćby opanowanie poziomu inflacji.

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- Mamy w ostatnim czasie bardzo mocny wzrost wynagrodzeń, realnych wynagrodzeń. To jest zasługa polskiej gospodarki, naszej produktywności. Natomiast Polacy oczekują znacznie więcej. Ale ostatnie trzy lata, akurat w tym zakresie, to są same pozytywne informacje - przekonywał polityk.

Poseł Centrum o wysokości pensji minimalnej. "Tego wzrostu już wystarczy"

Nawiązując do decyzji ws. podwyższenia pensji minimalnej, Petru stwierdził, że choć był to do tej pory właściwy ruch polskich władz, w chwili obecnej nie ma potrzeby kolejnego wzrostu wynagrodzeń dla tych, którzy zarabiają w Polsce najniższą krajową.

- Płaca minimalna to nie jest sposób na to, żeby być bogatym. Płaca minimalna to jest płaca minimalna. Ona bardzo mocno wzrosła i wydaje mi się, że tego wzrostu już wystarczy. Ważne, żeby nasze płace, tych, którzy pracują nie na minimalnej, ale na tych "normalnych", żeby one rosły - powiedział poseł Centrum.

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Jak zaznaczył, kiedy pojawią się ku temu gospodarcze warunki, rząd będzie mógł obniżyć część składek i podatków i dzięki temu "więcej zostanie nam w kieszeni".

Wzrost płacy minimalnej w 2027 roku. Rząd przedstawił nowy plan

Obecnie świadczenie minimalne wynosi w Polsce 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 31,40 zł brutto. Jej wysokość jest waloryzowana co roku. Nowa propozycja polskiego rządu musi zostać przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca.

Zgodnie z ustawą coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia nie może być niższy niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ostateczna, wypracowana przez rząd i Radę Dialogu Społecznego wysokość minimalnego wynagrodzenia zostanie do 15 września ogłoszona w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów.