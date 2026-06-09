Produkt objęty ostrzeżeniem to: pyłek kwiatowy 200 g producenta Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. Numer partii i data minimalnej trwałości: 20/01/2028 7/4.

Ostrzeżenie GIS dot. partii pyłku kwiatowego. "Nie należy spożywać"

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że producent rozpoczął procedurę wycofywania z rynku oraz poinformował odbiorcę o kwestionowanej partii produktu. Po przeprowadzeniu badań przez Państwową Inspekcję Sanitarną w pyłku kwiatowym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych.

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Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego wskazał, że jego spożycie "może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów".

"Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu" - zaznaczono w komunikacie GIS.

fot. GIS

fot. GIS

Nieprawidłowości zostały wykryte w wyniku kontroli u producenta, wszczętej 29 maja przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu. Ten sam podmiot będzie weryfikował, czy firma realizuje swoje działania naprawcze w związku ze stwierdzeniem przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych.

1 czerwca o sprawie pyłku kwiatowego poinformowano właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nadzorującego podmiot, któremu sprzedano produkt o stwierdzonym zagrożeniu.