Ostrzeżenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. "Może stanowić ryzyko dla zdrowia"
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych stwierdzono w pyłku kwiatowego. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie: "Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia". Trwa wycofywanie jej z rynku.
Produkt objęty ostrzeżeniem to: pyłek kwiatowy 200 g producenta Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. Numer partii i data minimalnej trwałości: 20/01/2028 7/4.
Ostrzeżenie GIS dot. partii pyłku kwiatowego. "Nie należy spożywać"
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że producent rozpoczął procedurę wycofywania z rynku oraz poinformował odbiorcę o kwestionowanej partii produktu. Po przeprowadzeniu badań przez Państwową Inspekcję Sanitarną w pyłku kwiatowym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych.
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Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego wskazał, że jego spożycie "może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów".
"Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu" - zaznaczono w komunikacie GIS.
Nieprawidłowości zostały wykryte w wyniku kontroli u producenta, wszczętej 29 maja przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu. Ten sam podmiot będzie weryfikował, czy firma realizuje swoje działania naprawcze w związku ze stwierdzeniem przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych.
1 czerwca o sprawie pyłku kwiatowego poinformowano właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nadzorującego podmiot, któremu sprzedano produkt o stwierdzonym zagrożeniu.Czytaj więcej