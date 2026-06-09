Nowy raport o rynku mieszkań. W jednym mieście wzrost wyraźnie się wyróżnia

W maju średnia cena ofertowa mieszkań na rynku pierwotnym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Łodzi i Katowicach wyniosła 16 tys. 71 zł za metr kwadratowy. To wzrost o 0,4 proc. względem kwietnia oraz o 2 proc. w porównaniu z grudniem 2025 roku.

Autorzy Barometru Cen Mieszkań podkreślają jednak, że za ogólną stabilizacją kryją się znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami.

Ceny mieszkań w Polsce. Najmocniej drożeją Warszawa i Trójmiasto

Jak wynika z raportu, w maju największy miesięczny wzrost średnich cen ofertowych odnotowano w Trójmieście, gdzie ceny wzrosły o 1,1 proc. w porównaniu z kwietniem.

W pozostałych dużych miastach zmiany nie przekroczyły jednego procenta. Patrząc na dane od początku roku, najszybciej rosły ceny mieszkań w Warszawie, gdzie wzrost wyniósł 5,1 proc. Na drugim miejscu znalazło się Trójmiasto ze wzrostem o 3 proc.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że sytuacja na poszczególnych rynkach coraz bardziej się różnicuje, dlatego średnia dla całego kraju nie zawsze pokazuje pełny obraz zmian.

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Mieszkania premium zawyżają średnie ceny w największych miastach

Eksperci wskazali, że szczególnie duże różnice między średnią ceną wszystkich mieszkań a cenami lokali z segmentu popularnego występują tam, gdzie znaczący udział mają inwestycje premium.

Najbardziej widoczne jest to w Trójmieście, gdzie mieszkania z segmentu popularnego są średnio o około 20 proc. tańsze od średniej dla całego rynku. W Warszawie różnica wynosi około 15 proc., a w Krakowie i Poznaniu około 10 proc.

Dobrze widać to na przykładzie stolicy. W maju średnia cena ofertowa wszystkich mieszkań wyniosła tam 19,6 tys. zł za metr kwadratowy, podczas gdy lokale z segmentu popularnego kosztowały średnio 16,6 tys. zł za mkw. Z kolei mieszkania o podwyższonym standardzie i apartamenty osiągały średnią cenę blisko 29,5 tys. zł za mkw.

Rynek pierwotny mieszkań. Oferta rośnie tylko w części miast

Raport pokazuje również zmiany w liczbie mieszkań dostępnych w sprzedaży. Największy wzrost oferty odnotowano w Poznaniu, gdzie liczba mieszkań na rynku pierwotnym zwiększyła się o niemal 6 proc. miesiąc do miesiąca. W Trójmieście wzrost wyniósł około 4 proc.

Odwrotną tendencję zaobserwowano w Warszawie, Katowicach i Łodzi. W stolicy liczba mieszkań w ofercie spadła o 1,6 proc., natomiast w dwóch pozostałych miastach o 1,7 proc.

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Jak podkreślili autorzy raportu, większa liczba mieszkań dostępnych na rynku nie musi dziś oznaczać poprawy sytuacji dla kupujących. "To pokazuje, że rynek pierwotny coraz mocniej różnicuje się lokalnie. W jednych miastach deweloperzy zwiększają wybór, w innych oferta się kurczy. Dlatego większa liczba mieszkań w ofercie nie jest dziś jednoznacznym sygnałem poprawy sytuacji, lecz dowodem na rosnącą konkurencję o ostrożniejszego klienta" - ocenili autorzy raportu.

Prognozy dla rynku mieszkań. Eksperci nie widzą sygnałów dużych obniżek

Zdaniem ekspertów majowe dane nie wskazują na początek szerokich obniżek cen mieszkań, ale jednocześnie nie dają podstaw do oczekiwania szybkiego odbicia rynku.

Według autorów raportu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na kolejne miesiące pozostają stabilne ceny, większa konkurencja pomiędzy inwestycjami oraz bardziej ostrożna sprzedaż.

"Lepiej będą radziły sobie inwestycje dobrze wycenione, funkcjonalne i położone w lokalizacjach odpowiadających realnym potrzebom kupujących. Projekty z mniej konkurencyjną ceną lub słabszym produktem mogą wymagać większej elastyczności sprzedażowej" - prognozują autorzy raportu.