Mariusz Błaszczak w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Piotr Witwicki porozmawia z szefem klubu PiS, byłym ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.
Mariusz Błaszczak (PiS) w "Gościu Wydarzeń"
W drugiej części programu pojawi się wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski (KO).
Poprzednie wydania "Gościa Wydarzeń" obejrzysz TUTAJ.Czytaj więcej