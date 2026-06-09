Mariusz Błaszczak w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Piotr Witwicki porozmawia z szefem klubu PiS, byłym ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi w studiu telewizyjnym, mówiąc do kamery.
Polsat News
Mariusz Błaszczak (PiS) w "Gościu Wydarzeń"

W drugiej części programu pojawi się wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski (KO).

 

Poprzednie wydania "Gościa Wydarzeń" obejrzysz TUTAJ.

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Mateusz Balcerek / Mateusz Balcerek/wka / polsatnews.pl / Polsat News
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GOŚĆ WYDARZEŃMARIUSZ BŁASZCZAKPOLSKA

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