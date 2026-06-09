Jak poinformowała Prokuratura Regionalna w Warszawie, postępowanie prowadzone jest na podstawie zawiadomienia złożonego przez kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Według śledczych zgromadzony materiał dowodowy, w tym zeznania świadków oraz zabezpieczony stenogram z posiedzenia Sejmu z 11 września 2025 roku, dał podstawę do przedstawienia Antoniemu Macierewiczowi zarzutów.

Prokuratura zarzuca posłowi, że podczas publicznego wystąpienia w trakcie obrad Sejmu znieważył szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców - płk. Krzysztofa Duszę i płk. Artura Pluto - nazywając ich agentami rosyjskimi.

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Prokuratura stawia zarzuty Macierewiczowi

Śledczy zarzucają również Macierewiczowi pomówienie kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi.

Jak wskazano w komunikacie, miało to narazić wskazane osoby na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania stanowisk oraz poniżyć je w opinii publicznej. Prokuratura zakwalifikowała czyn jako publiczne znieważenie funkcjonariuszy publicznych oraz pomówienie.

Z komunikatu wynika, że były szef MON nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Poseł odmówił również składania wyjaśnień.

Śledczy przypomnieli, że czyn z art. 231a Kodeksu karnego jest zagrożony karą pozbawienia wolności do trzech lat. W przypadku czynów z art. 226 § 1 oraz art. 212 § 2 Kodeksu karnego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.