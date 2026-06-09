Łowił ryby w pałacowym stawie. 35-letni Polak zatrzymany w Niemczech

Przy jednym z drezdeńskich zabytków - barokowym pałacu Zwinger otoczonym stawem, który niegdyś pełnił funkcję fosy - doszło w niedzielę do incydentu z udziałem 35-latka z Polski. Około godz. 16 jeden z przechodniów zauważył mężczyznę łowiącego ryby w przypałacowym stawie.

Niemcy, Drezno. 35-letni Polak zatrzymany, łowił ryby w stawie przy pałacu Zwinger

Zespół architektoniczny Zwinger jest jedną z najbardziej znaczących w Europie budowli reprezentujących późny barok, co mogło zaważyć na decyzji przechodnia o tym, aby wezwać na miejsce policję.

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Służby przybyłe nad staw zebrały zeznania świadków, który twierdzili, że krótko przed pojawieniem się funkcjonariuszy 35-latkowi udało się złowić rybę, którą następnie wypuścił z powrotem do wody.

Policjanci przeprowadzili badanie alkomatem, co wykazało stężenie alkoholu we krwi mężczyzny na poziomie około 2,7 promila. Stan 35-latka zaważył na decyzji służb o tymczasowym zatrzymaniu. Policja nie przekazała informacji o dalszym ciągu tej sprawy.

W stawie przy pałacu Zwinger pływają między innymi karpie, które są hodowane w tym zbiorniku latem.

Ukrainiec deportowany w związku ze sprawą suma wyłowionego na warszawskim Gocławiu

W ostatnim czasie o innej sprawie "związanej z wędkarstwem" zrobiło się głośno w Polsce. W mediach społecznościowym opublikowano nagranie dokumentujące zdarzenie z udziałem dwóch mężczyzn, z których jeden wyłowił suma z jeziora na warszawskim Gocławiu. Ryba została umieszczona w bagażniku samochodu, bez dostępu do wody.

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2 czerwca aresztowano sprawcę - 57-letniego obywatela Ukrainy, który został następnie deportowany. Orzeczono wobec niego także zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw obszaru Schengen, obowiązujący przez pięć lat.

"Ze względu na charakter sprawy decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej doprowadzili mężczyznę do drogowego przejścia granicznego w Dorohusku, gdzie nastąpiło przymusowe wykonanie wydanej decyzji i przekazanie cudzoziemca poza granice Rzeczypospolitej Polskiej" - przekazała Straż Graniczna, wskazując przy tym, że pobyt 57-latka w Polsce "stanowi zagrożenie dla porządku publicznego".