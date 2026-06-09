Jan Hoffman jest przewodniczącym Rady Dzielnicy Stare Miasto w Krakowie. Był też jednym z inicjatorów i głównych polityków zaangażowanych w referendum ws. odwołania poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do akcji referendalnej przyłączyli się politycy opozycji, a także środowisko byłego posła PO Łukasza Gibały – głównego rywala Miszalskiego w wyborach w 2024 r.

Hasło kampanii Hoffmana będzie brzmiało "Naprawimy Kraków". Podczas wtorkowej konferencji prasowej zaznaczył, że jego decyzja o kandydowaniu wynika z tego, że do tej pory do przedterminowych wyborów w Krakowie zgłosili się wyłącznie kandydaci partyjni, a według niego system samorządowy powinien opierać się na lokalnych samorządowcach.

- Nie będziemy mieli wielkich funduszy na tę kampanię, nikt nam nie prześle z Warszawy walizki pieniędzy, ale i tak będziemy skutecznie docierać do mieszkańców, bo pokazaliśmy to już w kampanii referendalnej i mam nadzieję, że pokażemy to również teraz - zadeklarował polityk.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Hoffman ogłosił start

Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego Hoffman postulował m.in. zmniejszenie obszaru strefy czystego transportu (SCT) i poluzowanie jej zasad, przeprowadzenie audytu w urzędzie miasta oraz zmianę struktury urzędu miasta, polegającą na likwidacji departamentów utworzonych przez Miszalskiego oraz zmianach kadrowych.

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Wcześniej swój udział w walce o urząd prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Aleksandra Owca (Razem), Michał Drewnicki (PiS), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej) i były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Kandydowania nie wykluczył także Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego.

Jak wynika z ustaleń Polsat News, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach na prezydenta Krakowa ma być Monika Piątkowska.

Dzień przeprowadzenia wyborów nie został jeszcze ogłoszony. Według przepisów, głosowanie musi zostać przeprowadzone w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyniku referendum.