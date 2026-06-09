To już oficjalne. Jest kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa

Senatorka Monika Piątkowska stanie do wyścigu o stanowisko włodarza stolicy Małopolski w związku z nadchodzącymi wyborami przedterminowymi - potwierdzono podczas wtorkowej konferencji przed Kancelarią Premiera. Były prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w wyniku majowego referendum.

Podczas wystąpienia wspólna kandydatka KO i PSL zwróciła się do Krakowian. - Mam dla was bardzo ważny komunikat. Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną, który jest dla mnie najważniejszym miastem - powiedziała Piątkowska.

Następnie głos zabrał Donald Tusk, przekazując, że wybór został podjęty w pełni zgodnie. - Jestem bardzo szczęśliwy, że bez żadnego problemu z panem premierem Kosiakiem-Kamyszem z naszymi partnerami z Polskiego Stronnictwa Ludowego mieliśmy dokładnie ten sam pomysł i ten pomysł w dodatku okazał się trafiony - no tak bezdyskusyjnie - bo trafił też w marzenia pani senator Moniki Piątkowskiej - mówił szef rządu.

Premier poinformował również o wynikach badań, których przeprowadzenie zlecono w Krakowie. - Z badań przeprowadzonych przez profesjonalnych badaczy opinii publicznej wynika w tej chwili jednoznacznie, że tak, że Kraków stanie przed alternatywą Monika Piątkowska - Łukasz Gibała i że prawdopodobnie na tym pojedynku skupi się uwaga mieszkańców - zapowiedział Tusk.

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