KO i PSL potwierdzają. Jest wspólna kandydatka na prezydenta Krakowa

Polska

Senatorka Monika Piątkowska wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa z ramienia KO i PSL - ogłoszono po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, potwierdzając tym samym doniesienia, które przekazał wcześniej Polsat News po rozmowach z krakowskimi politykami.

To już oficjalne. Jest kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa

Senatorka Monika Piątkowska stanie do wyścigu o stanowisko włodarza stolicy Małopolski w związku z nadchodzącymi wyborami przedterminowymi - potwierdzono podczas wtorkowej konferencji przed Kancelarią Premiera. Były prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w wyniku majowego referendum.

 

Podczas wystąpienia wspólna kandydatka KO i PSL zwróciła się do Krakowian. - Mam dla was bardzo ważny komunikat. Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną, który jest dla mnie najważniejszym miastem - powiedziała Piątkowska. 

 

Następnie głos zabrał Donald Tusk, przekazując, że wybór został podjęty w pełni zgodnie. - Jestem bardzo szczęśliwy, że bez żadnego problemu z panem premierem Kosiakiem-Kamyszem z naszymi partnerami z Polskiego Stronnictwa Ludowego mieliśmy dokładnie ten sam pomysł i ten pomysł w dodatku okazał się trafiony  - no tak bezdyskusyjnie - bo trafił też w marzenia pani senator Moniki Piątkowskiej - mówił szef rządu.

 

Premier poinformował również o wynikach badań, których przeprowadzenie zlecono w Krakowie. - Z badań przeprowadzonych przez profesjonalnych badaczy opinii publicznej wynika w tej chwili jednoznacznie, że tak, że Kraków stanie przed alternatywą Monika Piątkowska -  Łukasz Gibała i że prawdopodobnie na tym pojedynku skupi się uwaga mieszkańców - zapowiedział Tusk.

 

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