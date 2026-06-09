- Najważniejsze decyzje dotyczące Ukrainy mogą zapaść w najbliższych tygodniach - ocenił we wtorek Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Tallinie z prezydentem Estonii Alarem Karisem. Ukraiński przywódca podkreślił, że konieczne jest odpowiednie przygotowanie do rozmów i decyzji, których Kijów oczekuje po nadchodzących szczytach Unii Europejskiej, grupy G7 i NATO.

- Najważniejsze, aby przygotować się do tych negocjacji i decyzji, których wszyscy oczekujemy od szczytów Unii Europejskiej, grupy G7 i NATO. Czerwiec i lipiec tego roku mogą bardzo wiele rozstrzygnąć - powiedział Zełenski.

Wojna na Ukrainie. Kiedy się zakończy? Zełenski liczy na postęp w dyplomacji

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że konieczny jest wyraźny postęp na drodze dyplomatycznej, aby Rosja nie miała złudzeń, że dalsze prowadzenie wojny może przynieść jej korzyści. Według niego Kreml ponosi wysokie straty na froncie. Jak przekazał, każdego miesiąca traci ponad 30 tysięcy żołnierzy zabitych i ciężko rannych.

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Ukraiński przywódca podkreślił również znaczenie dalekosiężnych uderzeń dronowych, które - w jego ocenie - wpływają na rosyjską logistykę, sektor naftowy i przemysł zbrojeniowy. - Na tymczasowo okupowanym Krymie i w części regionów Rosji już występują niedobory benzyny, a miejscami nie działa łączność. Trzeba wywierać dalszą presję i skierować Rosję na ścieżkę dyplomatyczną - uznał.

Zełenski poinformował również o pracach nad systemem przeciwdziałania rosyjskim środkom walki radioelektronicznej, które mogą wpływać na kurs ukraińskich dronów.

- Na przykład, gdy odpowiadamy na rosyjskie ataki i w przestrzeni powietrznej Łotwy, Litwy czy Estonii pojawia się rosyjski dron, to wiadomo, w jakim celu. Gdy natomiast pojawia się ukraiński dron, rozumiemy, że Rosjanie mogą zmieniać kurs naszych dronów - powiedział, zaznaczając, iż nie są to przypadki masowe, jednak Ukraina rozpoczęła już działania mające ograniczyć skuteczność takich operacji.

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Prezydent Ukrainy przekonywał także, że jego kraj spełnił warunki niezbędne do otwarcia wszystkich klastrów negocjacyjnych związanych z przyszłym członkostwem w Unii Europejskiej.

- Właśnie teraz, podczas najbliższych spotkań UE, powinny zostać podjęte odpowiednie decyzje. Nie ma żadnych przeszkód. Ważne jest, aby ten postęp nastąpił, aby klastry zostały otwarte i aby Rosjanie również widzieli, że Europa dotrzymuje obietnic i nie rezygnuje ze swoich europejskich interesów - oświadczył.

Zełenski zaapelował również o dalsze zaostrzanie sankcji wobec Rosji. Podkreślił, że Morza Bałtyckie i Północne nie powinny pozostawać obszarami swobodnego działania rosyjskiej floty cieni.