Z okazji wizyty papieża Leona XIV w Barcelonie we wtorek na ulicach miasta zgromadziły się tysiące wiernych oczekujących przybycia głowy Kościoła katolickiego. Podczas nabożeństwa w katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii nawoływał do budowania harmonii ponad wszelką polaryzacją w społeczeństwie ogarniętym wojnami i konfliktami.

- W tym właśnie duchu także my, w świecie rozdzieranym przez wojny i podziały, w społeczeństwie coraz bardziej rozbitym i indywidualistycznym, chcemy być męczennikami, to znaczy świadkami i prorokami jedności, gościnności, zgody i pokoju, nawet za cenę ofiar i wyrzeczeń - mówił biskup Rzymu.

Papież obraził fanów FC Barcelony? "Wszystko zepsuł"

Tymczasem część Katalończyków oskarżyła papieża o hipokryzję w związku z jego słowami wypowiedzianymi podczas poniedziałkowej wizyty w Madrycie. Leon XIV - wierny kibic piłki nożnej - został wówczas zapytany o to, której hiszpańskiej drużynie kibicuje. Jego odpowiedź uraziła fanów FC Barcelony.

"Papież jest za wszystkimi drużynami, ale Robert Prevost (tak nazywa się papież - red.) jest za Realem Madryt!" - powiedział reporterom Leon XIV. Deklarację papieża szybko podchwycił legendarny klub, chwaląc się cytatem głowy Kościoła w mediach społecznościowych.

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Rozgniewanie kibiców FC Barcelony podsyciła poniedziałkowa wizyta papieża na stadionie Realu Madryt - Bernabéu. Fotoreporterzy uchwycili moment, w którym Leon XIV podziwiał klubowe puchary i przyjął koszulkę z napisem "Robert F. Prevost" od szefa klubu Florentino Péreza.

"Tak ważna postać jak on nie powinna opowiadać się po żadnej ze stron. Teraz, kiedy powiedział, że kibicuje Realowi Madryt, coż, wszystko zepsuł" – powiedział agencji Associated Press mieszkaniec Barcelony Eduard Modroño.

Leon XIV w Hiszpanii. Spotkał się ze znanym raperem

W sobotę papież wyruszył w swoją czwartą zagraniczną podróż. Wizytę w Hiszpanii rozpoczął w Madrycie, w którym spotkał się m.in. z premierem kraju Pedro Sanchezem. Jako pierwszy papież w historii wygłosił również przemówienie w hiszpańskim parlamencie.

Na stadionie Santiago Bernabeu spotkał się w poniedziałek z 80 tysiącami wiernych ze stołecznej archidiecezji. Tego samego dnia porozmawiał także z hiszpańskimi ofiarami nadużyć ze strony katolickich duchownych.

Jak donosi agencja AFP, papież spotkał się również ze światowej sławy portorykańskim piosenkarzem, raperem Bad Bunny'm. Jego pobyt w Madrycie zbiegł się z serią koncertów wokalisty na stadionie Metropolitano.

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"Myślę, że wielu zobaczy Bad Bunny'ego. Ale myślę, że będzie też kilku, którzy będą chcieli zobaczyć papieża. A to o czymś świadczy" zażartował papież. Podróż Leona XIV w Hiszpanii zakończy się w piątek. Wcześniej biskup Rzymu uda się jeszcze na Wyspy Kanaryjskie - Gran Canarię i Teneryfę.

mko/wka / polsatnews.pl