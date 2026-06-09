Stellantis poinformował we wtorek, że akcja serwisowa obejmuje ponad 1,3 mln pojazdów na całym świecie, w tym blisko 1,08 mln samochodów w Stanach Zjednoczonych, 106 tys. w Kanadzie, 23 tys. w Meksyku oraz około 125 tys. pojazdów na pozostałych rynkach, w tym w Europie.

Problem dotyczy modeli Jeep Wrangler i Jeep Gladiator z lat modelowych 2021-2025.

Według producenta źródłem problemu jest wadliwe połączenie elektryczne w okablowaniu elektrohydraulicznej pompy wspomagania kierownicy.

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Stellantis wyjaśnił, że w rzadkich przypadkach może ono doprowadzić do przegrzania materiałów łatwopalnych, a w konsekwencji do pożaru pojazdu.

Właściciele Jeepów otrzymali pilne zalecenie

Koncern zaapelował do właścicieli objętych akcją samochodów, aby do czasu wykonania naprawy parkowali je z dala od budynków oraz innych pojazdów.

Producent zapowiedział, że samochody zostaną poddane kontroli, a w razie potrzeby serwisy naprawią lub wymienią wiązkę przewodów albo elektrohydrauliczną pompę wspomagania kierownicy.

Stellantis poinformował, że pracuje nad przyspieszeniem wdrożenia rozwiązania i spodziewa się udostępnienia pełnej procedury naprawczej najpóźniej w lipcu.

Firma przekazała, że otrzymała dotychczas informacje o jednym potencjalnym przypadku obrażeń, który może być związany z opisywaną usterką. Jednocześnie producent zaznaczył, że nie odnotowano żadnych wypadków ani ofiar śmiertelnych związanych z problemem.