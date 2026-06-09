Libańskie ministerstwo przekazało w poniedziałek, że po izraelskim nalocie o świcie na wioskę Zifta w regionie miasta An-Nabatijja zginęło siedem osób, w tym dziecko i kobieta, a osiem osób, w tym dwie kobiety, zostało rannych. Późnym wieczorem władze opublikowały komunikat informujący o pięciu ofiarach śmiertelnych i ośmiu osobach rannych w wyniku izraelskich nalotów na miasto Tyr.

Izrael zaatakował w Libanie. 14 ofiar nalotów

Dziennik "L'Orient-le Jour" powiadomił, że w wyniku jednego z tych ataków uszkodzony został samochód, w którym znajdowało się czterech ratowników libańskiego Czerwonego Krzyża. Organizacja podała, że ratownicy doznali lekkich obrażeń. Izraelski pocisk miał uderzyć nieopodal oddziału Czerwonego Krzyża.

Według libańskich władze w kolejnym izraelskim nalocie - na miejscowość Marwanieh - zginęły dwie osoby, w tym dziecko, a dziesięć zostało rannych. Libańska agencja prasowa NNA podała, że w poniedziałek Izrael zaatakował co najmniej 15 lokalizacji w południowym Libanie.

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Od 2 marca, kiedy konflikt między szyicką organizacją Hezbollah a Izraelem przerodził się w wojnę, zginęło w Libanie - według władz tego kraju - ponad 3600 osób.

Na początku marca Hezbollah, który pozostaje zależny od Teheranu od utworzenia tej organizacji na początku lat 80. XX wieku, włączył się do wojny USA i Izraela z Iranem. Izrael odpowiedział operacją zbrojną, zajmując południe Libanu i tworząc tam strefę buforową. Od 16 kwietnia w Libanie formalnie obowiązuje rozejm ogłoszony przez USA, ale obie strony oskarżają się wzajemnie o jego łamanie i niemal codziennie ponawiają ataki.

jp / polsatnews.pl / PAP