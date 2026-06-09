"Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2027 (...). Rząd proponuje wzrost wynagrodzeń w 'budżetówce' na poziomie 3 proc. To więcej niż prognozowana na przyszły rok inflacja, która ma wynieść 2,5 proc." - podała kancelaria premiera we wtorkowym komunikacie.

Jak nadmieniła KPRM, propozycja zostanie teraz przedstawiona do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego oraz zaopiniowana przez ogólnokrajowe organizacje związków zawodowych.

Tusk o podwyżkach w budżetówce: Chcieliśmy więcej

- Jest także decyzja o podwyżce płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to 3 proc. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak, jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.

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Rząd prognozuje ponadto, że podwyżka w "budżetówce" obejmie m.in. nauczycieli, urzędników, żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych pracowników cywilnych sfery budżetowej. Wzrost wynagrodzeń nastąpi w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej na kolejny rok, z wyrównaniem od 1 stycznia 2027 r.

Podwyżka pensji minimalnej. Tyle będzie wynosić w 2027 r.

We wtorek Rada Ministrów zaproponowała również, by od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4950 zł. Oznacza to wzrost o 144 zł w stosunku do obecnej kwoty, czyli o 3 proc.

Rząd chce ponadto, by minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2027 roku wyniosła 32,30 zł. To wzrost o 0,90 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2026 roku. Według rządowych szacunków liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie 1,58 mln.

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Interia Biznes odnotowała, że zdecydowanie wyższej waloryzacji tych wynagrodzeń domagały się związki zawodowe. NSZZ "Solidarność", OPZZ i FZZ we wspólnym stanowisku zaproponowały, żeby przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło co najmniej 5200 zł brutto.

Podwyżka emerytury minimalnej. Wiemy, ile będzie kosztować waloryzacja

Jak poinformowała kancelaria premiera, rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego ustalenie wskaźnika waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc.

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Jak podano w rządowym komunikacie, prognozowana najniższa emerytura wzrosłaby od 1 marca 2027 roku o 68,85 zł, czyli do 2047,34 zł. Szacowany koszt waloryzacji wyniesie ok. 16,7 mld zł. Ostateczna wysokość wskaźnika zostanie jednak ogłoszona po podaniu przez prezesa GUS, w formie komunikatu w Monitorze Polskim, rzeczywistych wartości danych makroekonomicznych.