Były prezydent Aleksander Kwaśniewski może zostać uhonorowany Europejskim Orderem Zasługi za promowanie i obronę europejskich wartości. Prezydium Sejmu podjęło decyzję o wystąpieniu do Roberty Metsoli, by przyznać to wyróżnienie polskiemu politykowi.

- Ten order w Polsce Polakom już był przyznawany, m.in. dostał go pan prezydent Lech Wałęsa oraz pan premier Jerzy Buzek - mówił we wtorek na konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Specjalny order dla Kwaśniewskiego. Czarzasty składa wniosek do PE

Pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej odbyła się 19 maja w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Wśród 20 nagrodzonych osób znalazło się dwóch polskich polityków. Wałęsa otrzymał tytuł Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi, a Buzek - tytuł Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi.

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Nowe odznaczenie zostało ustanowione przez Parlament w maju 2025 roku, w przededniu 75. rocznicy Deklaracji Schumana, która doprowadziła do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Jego celem jest docenienie zaangażowania polityków i działaczy zasłużonych na rzecz integracji na Starym Kontynencie oraz promowania i obrony europejskich wartości.

Europejski Order Zasługi. Otrzymało go już dwóch Polaków

Kandydatury do Orderu zgłaszali szefowie państw i rządów krajów członkowskich, przewodniczący parlamentów narodowych oraz szefów instytucji europejskich. Wyróżnienie przyznawane jest w trzech kategoriach: Wybitny Członek Europejskiego Orderu Zasługi, Honorowy Członek Europejskiego Orderu Zasługi i Członek Europejskiego Orderu Zasługi.

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Jak czytamy na stronie Parlamentu Europejskiego, o przyznaniu Orderu decyduje siedmioosobowa komisja, w której skład wchodzi: przewodniczący PE, dwoje wiceprzewodniczących PE oraz cztery wybitne osobistości europejskie. Odznaczenie, w postaci medalu lub baretki noszonych w zależności od przyznanego tytułu na piersi lub szyi, uprawnia do wstępu na oficjalną galerię podczas posiedzeń plenarnych PE.