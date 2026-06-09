W Sejmie politycy opozycji nie przeszli bez reakcji wobec piątkowej wypowiedzi wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który w wywiadzie dla TOK FM określił członków UPA jako "trochę takich ukraińskich żołnierzy niezłomnych".

Sejm. Awantura ws. wypowiedzi Andrzeja Szeptyckiego. "Dlaczego w rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków?"

Czołowy polityk PiS Przemysław Czarnek z mównicy sejmowej przypomniał, że "z tego miejsca 1,5 roku temu debatowaliśmy ustawę o zakazie banderyzmu i ustawę o kłamstwie wołyńskim, która wprowadza karę pozbawienia wolności do lat trzech dla takich jak pan Szeptycki".

- Rząd twierdzi, bo pan Szeptycki jest z tego rządu, że ludobójcy, ukraińscy nacinaliście z OUN-UPA, "to są tak jakby żołnierze niezłomni". Wy jesteście pasożytami, wy jesteście zdrajcami narodu polskiego i interesu narodu polskiego - mówił.

- Już wiemy dlaczego zamroziliście tę sprawę w komisji sprawiedliwości. Po to, żeby ten rząd utrzymywał w swoim składzie takich ludzi jak Szeptycki. (...) Wstyd, skandal, żądam przerwy w obradach i zwołania Konwentu Seniorów celem wyjaśnienia tej sprawy: dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków - dodał.

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Z kolei poseł niezrzeszony Janusz Kowalski oznajmił, że rozpoczął kontrolę poselską i skierował do wszystkich ministerstw zapytanie dotyczące "ukrainizacji, jeżeli chodzi o administrację publiczną, administrację rządową".

Włodzimierz Czarzasty odpowiedział opozycji: To jest skandal

Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska złożyła wniosek o zmianę prowadzenia obrad w taki sposób, żeby posłowie przestali naśladować parlamentarzystów z lat 20. ubiegłego wieku. - Kiedy zaglądano sobie w życiorysy i mówiono, kto jest jakiego pochodzenia, z którego pokolenia... Bo to doprowadzi tylko do zła, jakim jest nacjonalizm. Nie ma na to zgody - mówiła.

Z apelem zwrócił się do "prawej strony sceny politycznej" Zbigniew Konwiński z KO. - Droga wytykania, kto, kim był w którym pokoleniu, jest drogą donikąd. Wszyscy jesteśmy Polakami. (...) Wytykając pochodzenie idziecie tą droga, którą szli komuniści w roku 68. Nie idźcie tą drogą. Sprowadzacie hańbę na Sejm. Każdy ma prawo czuć się Polakiem i każdy ma prawo służyć Polsce - mówił.

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Burzliwy fragment obrad w mocnych słowach podsumował prowadzący je Włodzimierz Czarzasty. - To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a zaraz będziecie szukali gejów. To jest skandal. Potępiam jako marszałek Sejmu to w sposób jednoznaczny - powiedział.

Przemysław Czarnek zażądał dymisji rządu. "To jest zdrada narodowa"

Sejmowa wymiana zdań była kontynuacją reakcji przedstawicieli opozycji po wypowiedzi Szeptyckiego. W niedzielę Czarnek z tego powodu zażądał dymisji rządu.

- Natychmiast do dymisji i to nie ten wiceminister, tylko cały rząd z Tuskiem na czele, bo to jest zdrada narodowa - powiedział w Nowym Targu.

Czarnek, wskazywany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na przyszłego premiera, ocenił, że obecność Szeptyckiego w rządzie jest "potężnym skandalem".