Nagle kopnął kobietę w głowę. Bulwersujące sceny w Łodzi

O sprawie informują we wtorek funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Do zdarzenia doszło 22 maja 2026 roku, przed godziną 7:00.

Dyspozytor otrzymał telefon, z którego wynikało, że na łódzkiej stacji kolejowej Żabieniec mężczyzna kopnął w głowę starszą od niego kobietę schodzącą po schodach.

Kopnął kobietę w głowę. Skandaliczne sceny w Łodzi

Na miejsce wysłano patrol. Z relacji świadków wynikało, że 55-latka miała przypadkowo potrącić w tłumie pasażerów partnerkę 41-latka, co doprowadziło go do furii. W odpowiedzi uderzył on ofiarę tak mocno, że przewróciła się ona na stopnie.

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Agresora próbowali jeszcze zatrzymać przypadkowi świadkowie, ale ten szybko się oddalił. Jednak we wtorek mundurowi poinformowali, że udało im się zatrzymać sprawcę napaści na kobietę. Mężczyzna przebywał w łódzkiej dzielnicy Bałuty. Prędko okazało się, że w przeszłości wchodził on już w konflikty z prawem.

"Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty, gdzie zatrzymany usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Z uwagi na fakt, iż działał w warunkach tzw. recydywy, a zdarzenie było występkiem chuligańskim czeka go surowszy wymiar kary" - poinformowała podkom. Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.