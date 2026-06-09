Marszałek Sejmu podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" była "zła".

- Jasno to mówię. Jest to decyzja, która nie powinna się zdarzyć, powinna zostać potępiona i nazwana tak, jak na to zasługuje. Natomiast problem polega na tym, żeby tego konfliktu nie eskalować. Ktoś w tej sprawie - nie urażając nikogo - musi być mądrzejszy. W tej chwili jest decyzja po stronie polskiej i radziłbym dziesięć razy się zastanowić zanim podejmiemy decyzję ws. dotyczących Ukrainy - przekonywał Czarzasty.

Jego zdaniem może to "spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy". - Na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej. A tymczasem Ukraina prowadzi wojnę, Ukraina graniczy z Polską. W związku z tym apeluję i proszę o rozsądek wszystkie strony. Zarówno do pana prezydenta Nawrockiego jak i pana prezydenta Zełenskiego - powiedział.

Czarzasty zaapelował do Zełenskiego i Nawrockiego. "Marzę o rozsądku i proszę o rozsądek"

Czarzasty przekazał, że w sprawie napięć między Warszawą a Kijowem spotkał się z szefem kancelarii Zełenskiego i rozmawiał z przewodniczącym ukraińskiego parlamentu w Kijowie Rusłanem Stefanczukiem, prosząc o to "żeby przemyśleli jeszcze raz sprawę i byli w tej sprawie po prostu mądrzejsi".

- Potępiam tę decyzję, ale boje się eskalacji tego wszystkiego - podkreślił. - Dlatego, że za dwa tygodnie będzie trzecie już największe spotkanie dotyczące odbudowy Ukrainy. Będzie tam kilka tysięcy przedsiębiorstw z UE i Ukrainy.

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To spotkanie jest w Gdańsku. W związku z tym jak każdy na każdego się poobraża, karty historyczne słuszni podnoszone przez Polskę, będą tak interpretowane, że to wszystko się rozleci. To po prostu nie jest dobre myślenie o kontaktach między Polską a Ukrainą - perspektywa

teraz wojny a za 5 - 10 lat odbudowy Ukrainy. - Marzę o rozsądku i proszę o rozsądek - powiedział.

Decyzja ws. odebrania Zełenskiemu orderu. Czarzasty o Nawrockim: Zostanie pochwalony, albo rozliczony

W poniedziałek zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego ws. odznaczenia nadanego Zełenskiemu, która przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Jak przekazał Pałac Prezydencki, głowa państwa podejmie w tej sprawie decyzję "w odpowiednim czasie".

- Odpowiedzialność jest w tej chwili po stornie prezydenta. Jest kapituła, jest rozsądek, pan prezydent musi podjąć decyzję. Za każda decyzję, albo zostanie pochwalony albo zostanie rozliczony. Czekamy - powiedział podczas wtorkowej konferencji Czarzasty.

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

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W związku z napiętą sytuacją w piątek i sobotę był w Warszawie szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, który rozmawiał z m.in. z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem, szefem BBN Bartoszem Grodeckim oraz wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim.

Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy order państwowy. Kapitule Orderu Orła Białego przewodniczy prezydent. Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu, może też m.in. wystąpić do prezydenta z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia.