"Boję się eskalacji". Czarzasty apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy

Polska

- Potępiam tę decyzję, ale boję się eskalacji tego wszystkiego - powiedział Włodzimierz Czarzasty, dopytywany o napięcia między Warszawą a Kijowem, których powodem jest nadanie przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". - Apeluję i proszę o rozsądek wszystkie strony. Zarówno do prezydenta Nawrockiego jak i prezydenta Zełenskiego - mówił marszałek Sejmu.

Mężczyzna w garniturze i okularach przemawia do mikrofonu, stojąc za mównicą, z polskimi flagami po bokach.
PAP/Albert Zawada
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apeluje o rozsądek w relacjach z Ukrainą

Marszałek Sejmu podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" była "zła".

 

- Jasno to mówię. Jest to decyzja, która nie powinna się zdarzyć, powinna zostać potępiona i nazwana tak, jak na to zasługuje. Natomiast problem polega na tym, żeby tego konfliktu nie eskalować. Ktoś w tej sprawie - nie urażając nikogo - musi być mądrzejszy. W tej chwili jest decyzja po stronie polskiej i radziłbym dziesięć razy się zastanowić zanim podejmiemy decyzję ws. dotyczących Ukrainy - przekonywał Czarzasty. 

 

Jego zdaniem może to "spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy". - Na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej. A tymczasem Ukraina prowadzi wojnę, Ukraina graniczy z Polską. W związku z tym apeluję i proszę o rozsądek wszystkie strony. Zarówno do pana prezydenta Nawrockiego jak i pana prezydenta Zełenskiego - powiedział. 

Czarzasty zaapelował do Zełenskiego i Nawrockiego. "Marzę o rozsądku i proszę o rozsądek"

Czarzasty przekazał, że w sprawie napięć między Warszawą a Kijowem spotkał się z szefem kancelarii Zełenskiego i rozmawiał z przewodniczącym ukraińskiego parlamentu w Kijowie Rusłanem Stefanczukiem, prosząc o to "żeby przemyśleli jeszcze raz sprawę i byli w tej sprawie po prostu mądrzejsi".

 

- Potępiam tę decyzję, ale boje się eskalacji tego wszystkiego - podkreślił. - Dlatego, że za dwa tygodnie będzie trzecie już największe spotkanie dotyczące odbudowy Ukrainy. Będzie tam kilka tysięcy przedsiębiorstw z UE i Ukrainy.

 

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To spotkanie jest w Gdańsku. W związku z tym jak każdy na każdego się poobraża, karty historyczne słuszni podnoszone przez Polskę, będą tak interpretowane, że to wszystko się rozleci. To po prostu nie jest dobre myślenie o kontaktach między Polską a Ukrainą - perspektywa

 

teraz wojny a za 5 - 10 lat odbudowy Ukrainy. - Marzę o rozsądku i proszę o rozsądek - powiedział. 

Decyzja ws. odebrania Zełenskiemu orderu. Czarzasty o Nawrockim: Zostanie pochwalony, albo rozliczony

W poniedziałek zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego ws. odznaczenia nadanego Zełenskiemu, która przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Jak przekazał Pałac Prezydencki, głowa państwa podejmie w tej sprawie decyzję "w odpowiednim czasie".

 

- Odpowiedzialność jest w tej chwili po stornie prezydenta. Jest kapituła, jest rozsądek, pan prezydent musi podjąć decyzję. Za każda decyzję, albo zostanie pochwalony albo zostanie rozliczony. Czekamy - powiedział podczas wtorkowej konferencji Czarzasty. 

 

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

 

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W związku z napiętą sytuacją w piątek i sobotę był w Warszawie szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, który rozmawiał z m.in. z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem, szefem BBN Bartoszem Grodeckim oraz wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim.

 

Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy order państwowy. Kapitule Orderu Orła Białego przewodniczy prezydent. Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu, może też m.in. wystąpić do prezydenta z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia.

WIDEO: Propozycja odebrania orderu Zełenskiemu. Biejat krytykuje Nawrockiego
Artur Pokorski / polsatnews.pl
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