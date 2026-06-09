O godz. 9:00 w wielu miejscach temperatury przekroczyły już próg 20 stopni, miejscami bardzo wyraźnie. Najcieplej o tej porze było we Wrocławiu, gdzie zanotowano 23,7 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Potem zrobi się znacznie goręcej, w dodatku w miejscach, w których pojawią się silne burze.

Burza opanuje większość kraju. Pogoda wypełniona ostrzeżeniami

Nie mamy szans na spokój, przynajmniej w drugiej części dnia. Około południa zaczną się tworzyć pierwsze burze, w miarę jak z zachodu na wschód przez nasz kraj przechodzić będzie front atmosferyczny.

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Jedynie na wschodnich krańcach Polski można liczyć na łagodniejsze warunki. We wszystkich pozostałych regionach na niebie królować będą ciemne chmury, z których często popada deszcz.

Na burze trzeba uważać w "pasie pasie od Warmii, przez Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę" - ostrzegają specjaliści IMGW we wtorkowej prognozie. Strefa złej pogody będzie się stopniowo przesuwać z zachodu na wschód.

Zdecydowanie najsilniejsze burze opanują południowe rejony: całą Małopolskę oraz południową i wschodnią część Śląska. Tam wydano ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia.

IMGW Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia z powodu burz obejmują zdecydowaną większość kraju

Burze na te tereny przyniosą najsilniejsze ulewy, z sumą opadów dochodzącą do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie popada również grad. Oprócz tego wystąpią wichury z porywami osiągającymi 75-80 km/h.

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Niedługo przed południem z powodu burz wydano również alert RCB. "Uwaga! Dziś (09.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Lokalnie grad. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - napisali specjaliści z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB wysłano do odbiorców na terenie województw: mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego oraz w części śląskiego (15 powiatów: będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, pszczyński, Sosnowiec, Tychy, zawierciański, żywiecki).

Eksperci z IMGW ostrzegają, że na południu niektóre burze "mogą przemieszczać się bardzo chaotycznie lub przyjmować charakter niemal stacjonarny" i stąd możliwa większa suma opadów.

WXCHARTS Ulewy i burze skupią się na centralnej Polsce, a najtrudniejsza sytuacja zapanuje na południu

Ostrzeżenia pierwszego stopnia z powodu burz rozciągną się na większość Polski - wolne od nich będą jedynie obszary na północnym zachodzie i wschodzie kraju. Wszystkie alerty będą obowiązywać od godz. 13:00 i 16:00 do 23:00.

Nie będą to jedyne komunikaty ostrzegające przed groźnymi dla życia i zdrowia zjawiskami. Lokalnie w centrum i na południowym wschodzie problemem mogą się też okazać bardzo wysokie temperatury.

Upał zmiesza się z burzami. Synoptycy ostrzegają

Wtorek będzie ciepły w całym kraju, jednak to w centralnej i południowo-wschodniej Polsce na termometrach zanotujemy prawdziwie letnie wartości.

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Praktycznie wszędzie w ciągu dnia będzie co najmniej 20 st. C, a jedynie lokalnie nad morzem minimalnie poniżej tego poziomu. Na południowym zachodzie można się spodziewać około 25, a w centralnej i południowo-wschodniej części kraju nawet do 30 st. C.

WXCHARTS Wtorek będzie ciepłym, a możliwe że lokalnie również upalnym dniem

Z powodu prognozowanych możliwych upałów obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, obejmujące: centralną i południową część Mazowsza, wschodnie krańce Ziemi Łódzkiej, północne powiaty Podkarpacia, wschodnie rejony Ziemi Świętokrzyskiej oraz zachodnie tereny Lubelszczyzny.

IMGW IMGW ostrzega przed upałem. 30 st. C może być lokalnie w centrum i na południowym wschodzie

Tam będzie najcieplej, ale też w tych samych rejonach trzeba się liczyć z burzami, niosącymi ulewy, miejscowe gradobicie i niebezpieczny wiatr. To wszystko może stworzyć nieprzyjemne, męczące warunki dla lokalnych mieszkańców.