Będzie źle, a potem jeszcze gorzej. Tworzy się fatalny "miks" pogodowy
Burze rozleją się na niemal całą Polskę. Nadejdą z zachodu i spadną na wiele województw, przynosząc intensywne ulewy, lokalne gradobicie oraz wichury, które mogą osiągać nawet 80 km/h. W wielu miejscach z tego powodu obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Nie będzie to jedyne zagrożenie pogodowe we wtorek: w części kraju trzeba będzie również uważać na upał. Wydano też alert RCB.
- W praktycznie całym kraju spodziewane są burze z ulewami, gradem i silnym wiatrem, najgroźniejsze na południu Polski
- Ostrzeżenia IMGW obejmują wiele województw, obowiązują od południa do wieczora
- Temperatury lokalnie sięgną 30 stopni Celsjusza, głównie w centrum i na południowym wschodzie
- Na wschodzie kraju w ciągu dnia może być spokojniej
O godz. 9:00 w wielu miejscach temperatury przekroczyły już próg 20 stopni, miejscami bardzo wyraźnie. Najcieplej o tej porze było we Wrocławiu, gdzie zanotowano 23,7 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Potem zrobi się znacznie goręcej, w dodatku w miejscach, w których pojawią się silne burze.
Burza opanuje większość kraju. Pogoda wypełniona ostrzeżeniami
Nie mamy szans na spokój, przynajmniej w drugiej części dnia. Około południa zaczną się tworzyć pierwsze burze, w miarę jak z zachodu na wschód przez nasz kraj przechodzić będzie front atmosferyczny.
ZOBACZ: Jeden dzień spokoju i na tym koniec. Wkrótce pogoda całkowicie się załamie
Jedynie na wschodnich krańcach Polski można liczyć na łagodniejsze warunki. We wszystkich pozostałych regionach na niebie królować będą ciemne chmury, z których często popada deszcz.
Na burze trzeba uważać w "pasie pasie od Warmii, przez Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę" - ostrzegają specjaliści IMGW we wtorkowej prognozie. Strefa złej pogody będzie się stopniowo przesuwać z zachodu na wschód.
Zdecydowanie najsilniejsze burze opanują południowe rejony: całą Małopolskę oraz południową i wschodnią część Śląska. Tam wydano ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia.
Burze na te tereny przyniosą najsilniejsze ulewy, z sumą opadów dochodzącą do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie popada również grad. Oprócz tego wystąpią wichury z porywami osiągającymi 75-80 km/h.
ZOBACZ: Rozpoczyna się prawdziwa pogodowa seria. Jeden miesiąc zdecydowanie się wyróżni
Niedługo przed południem z powodu burz wydano również alert RCB. "Uwaga! Dziś (09.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Lokalnie grad. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - napisali specjaliści z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Alert RCB wysłano do odbiorców na terenie województw: mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego oraz w części śląskiego (15 powiatów: będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, pszczyński, Sosnowiec, Tychy, zawierciański, żywiecki).
Eksperci z IMGW ostrzegają, że na południu niektóre burze "mogą przemieszczać się bardzo chaotycznie lub przyjmować charakter niemal stacjonarny" i stąd możliwa większa suma opadów.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia z powodu burz rozciągną się na większość Polski - wolne od nich będą jedynie obszary na północnym zachodzie i wschodzie kraju. Wszystkie alerty będą obowiązywać od godz. 13:00 i 16:00 do 23:00.
Nie będą to jedyne komunikaty ostrzegające przed groźnymi dla życia i zdrowia zjawiskami. Lokalnie w centrum i na południowym wschodzie problemem mogą się też okazać bardzo wysokie temperatury.
Upał zmiesza się z burzami. Synoptycy ostrzegają
Wtorek będzie ciepły w całym kraju, jednak to w centralnej i południowo-wschodniej Polsce na termometrach zanotujemy prawdziwie letnie wartości.
ZOBACZ: Globalne zjawisko może nabrać mocy. Wiemy, co to oznacza dla Polski
Praktycznie wszędzie w ciągu dnia będzie co najmniej 20 st. C, a jedynie lokalnie nad morzem minimalnie poniżej tego poziomu. Na południowym zachodzie można się spodziewać około 25, a w centralnej i południowo-wschodniej części kraju nawet do 30 st. C.
Z powodu prognozowanych możliwych upałów obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, obejmujące: centralną i południową część Mazowsza, wschodnie krańce Ziemi Łódzkiej, północne powiaty Podkarpacia, wschodnie rejony Ziemi Świętokrzyskiej oraz zachodnie tereny Lubelszczyzny.
Tam będzie najcieplej, ale też w tych samych rejonach trzeba się liczyć z burzami, niosącymi ulewy, miejscowe gradobicie i niebezpieczny wiatr. To wszystko może stworzyć nieprzyjemne, męczące warunki dla lokalnych mieszkańców.Czytaj więcej