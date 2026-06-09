O zdarzeniu jako pierwszy poinformował "New York Times". Według źródeł na które powołuje się dziennik, "nie jest jasne, czy Apache został zestrzelony przez irański ostrzał, uległ awarii mechanicznej czy napotkał inny problem". Jest to przedmiotem śledztwa.

Jak podkreśla "NYT", to pierwszy śmigłowiec Apache stracony w trwającej od końca lutego wojnie USA i Izraela przeciwko Iranowi. Dotychczas amerykańskie wojsko straciło ok. 30 bezzałogowców i kilka myśliwców.

Apache rozbił się przy cieśninie Ormuz. Trump: Piloci czują się dobrze

Donald Trump zapewnił, że obaj piloci są w dobrym stanie i nikt nie został ranny, a jeszcze we wtorek zostanie opublikowany raport w tej sprawie - przekazała agencja Reutera. Komunikatu dotyczącego śmigłowca nie przekazało jeszcze Centralne Dowództwo USA (CENTCOM).

Uzbrojone w rakiety Hellfire śmigłowce Apache patrolują strategiczną cieśninę Ormuz, którą Teheran zablokował w odwecie za naloty USA i Izraela. W odpowiedzi na działania Iranu Stany Zjednoczone w kwietniu nałożyły własną blokadę morską na irańskie porty.

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Formalnie od 8 kwietnia trwa zawieszenie broni, jednak w weekend ponownie wzrosło napięcie na Bliskim Wschodzie. Najpierw Iran zagroził odwetem, jeśli Izrael będzie kontynuować ataki na południowy Liban.

W niedzielę wieczorem irańskie wojska ostrzelały cele w Izraelu. Trump zagroził wówczas, że wojska USA są w gotowości po tym ataku. W nocy z niedzieli na poniedziałek izraelskie lotnictwo przeprowadziło ataki na cele w środkowym i zachodnim Iranie.