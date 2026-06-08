Zwrot ws. wybuchu w Görlitz, w którym zginęły trzy osoby. Aresztowano Polaka

Świat

Niemieckie służby aresztowały dwie osoby w związku z wybuchem, do którego doszło 18 maja w Görlitz - podaje serwis TAG24. W wyniku eksplozji zawalił się budynek, zginęły trzy osoby. Jednym z domniemanych sprawców zatrzymanych w niedzielę przez policję jest 27-letni Polak.

Gruzowisko po wybuchu, na którym pracuje mała koparka, w tle widoczny wóz strażacki i strażacy.
IMAGO/Matthias Wehnert/Imago Stock and People/East News
Trzy osoby zginęły w wyniku wybuchu w Görlitz. Polak wśród domniemanych sprawców

W mieszkaniu przy James-von-Moltke-Strasse w Görlitz w Niemczech 19 maja doszło do wybuchu. Podejrzewani o spowodowanie katastrofy są dwaj mężczyźni - 27-letni Polak Bartosz K. oraz 33-letni Zolmai K., obywatel Afganistanu. Domniemani sprawcy zostali ujęci w związku z kradzieżami oraz włamaniami. To właśnie z powodu ich działań mogło dojść do tragicznej w skutkach eksplozji. 

Wybuch w budynku w Görlitz. Aresztowano Polaka

Informując o zdarzeniu, niemiecka policja podejrzewała, że doszło do wybuchu gazu. Obecnie jednak śledczy postawili hipotezę, że powodem eksplozji były działania podjęte przez dwóch zatrzymanych mężczyzn. - Podejrzewa się, że uszkodzili gazociąg. Teoria głosi, że chcieli ukraść miedź i sprzedać ją za gotówkę - przekazał rzecznik policji Kai Siebenäuger.

 

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Mężczyźni byli widziani w okolicy zawalonego później domu. Zdaniem służb "szukali rzeczy wartych kradzieży". "Między innymi poszukiwali rowerów, złomu i metali nieżelaznych" - wskazano. Z raportu wynika, że zatrzymani uzyskali dostęp do budynku, a "to, co wydarzyło się wewnątrz posesji po ich wejściu, będzie przedmiotem dalszego śledztwa".

Trzy ofiary wybuchu w Görlitz. Policja poszukuje świadków

Policja opublikowała opisy oraz zdjęcia sprawców. Poszukiwani są świadkowie zdarzenia. W związku z wybuchem zginęły trzy osoby - dwie Rumunki: 25-letnia Georgiana Rusu oraz 26-letnia Simona Marcu, a także 48-letni obywatel Niemiec.

 

- Wszyscy zmarli w wyniku obrażeń pourazowych związanych z zawaleniem się domu - przekazała Irene Schott, rzeczniczka prokuratury w Görlitz w rozmowie z TAG24 .

Maria Literacka / polsatnews.pl
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