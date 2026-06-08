Prokuratura poinformowała o szczegółach zgłaszanych skarg. Trzy kobiety oskarżają mężczyznę o napaść na tle seksualnym i usiłowanie zgwałcenia w latach 1997-2001. Pozostałe osoby zgłosiły przypadki zgwałcenia lub usiłowania tego przestępstwa, a także napaści na tle seksualnym i molestowanie. Doniesienia spłynęły do śledczych zarówno od mieszkanek Francji, jak i Belgii.

Francuski piosenkarz Patrick Bruel zatrzymany po oskarżeniach o napaści

W sprawie piosenkarza toczy się śledztwo w sprawie kilku skarg o zgwałcenie. Jedną z nich złożyła prezenterka telewizyjna Flavie Flament. Kolejne oskarżenia padły ze strony Danieli Elstner - dyrektorki zarządzającej Unifrance i jednej z kluczowych postaci francuskiego przemysłu filmowego. Kobieta twierdzi, że w 1997 r. Bruel dopuścił się wobec niej molestowania seksualnego. Do przestępstwa miało dojść podczas Festiwalu Filmów Francuskich w Acapulco w Meksyku. Elstner miała wówczas 26 lat.

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Doniesienia o czynach popełnianych przez Bruela spływały również do mediów. Jak czytamy w "Le Parisien", "w sumie około trzydzieści kobiet zgłosiło jego zachowanie w latach 1991-2019 naszym kolegom z Mediapart, magazynu Elle i RTBF".

Za licznymi skargami poszły decyzje piosenkarza w sprawie nadchodzących koncertów. Wraz z końcem maja mężczyzna ogłosił, że odwołuje swój udział w festiwalach zaplanowanych między czerwcem a wrześniem. W związku z tym nie odbędzie się kilkanaście występów.

Lawina oskarżeń we Francji. Piosenkarz odwołuje koncerty

O oskarżeniach kierowanych w stronę Bruela informowało również AFP. Jak podała agencja, 19 maja prokuratura wznowiła śledztwo przeciwko mężczyźnie w związku z podejrzeniem zgwałcenia, którego miał dopuścić się w 2015 r. Zgłaszająca skargę Ophelie Fajfer miała wówczas 19 lat. Jak twierdzi, udała się do wakacyjnej rezydencji piosenkarza w południowej Francji, licząc na profesjonalną poradę.

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Mężczyzna zaprzecza oskarżeniom. "Nigdy nie zmusiłem kobiety (...) A jeśli mogłem kogoś skrzywdzić, szczerze tego żałuję" - napisał na swoim Instagramie w reakcji na doniesienia. Rzeczniczka francuskiego rządu zwróciła się z kolei do potencjalnych ofiar, zachęcając je do zgłaszania aktów przemocy "nawet po dekadach".

Patrick Bruel jest popularny we Francji zarówno ze względu na osiągnięcia w karierze muzycznej, jak i filmowej. Widzowie mogli oglądać go na ekranie między innymi w filmie Jaguar z 1996 r. w reżyserii Francisa Vebera. W produkcji zagrał również Jean Reno. W 1998 r. Bruel zdobył także tytuł mistrza świata w pokerze.