Oświadczenie pojawiło się w poniedziałek przed 18:00 na profilu Rafała Leśkiewicza na platformie X. Rzecznik Karola Nawrockiego nie podał jednak, jaką decyzję ws. odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu podjęła kapituła.

"Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" - napisał Leśkiewicz.

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Napięcia pomiędzy Polską i Ukrainą to pokłosie władz w Kijowie o nadaniu jednostce wojskowej imienia "bohaterów UPA". Jak podkreśla Instytut Pamięci Narodowej - Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu.

W konsekwencji ruchu Ukrainy, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że na obradach Kapituły Orderu Orła Białego znajdzie się punkt o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent Ukrainy został uhonorowany najwyższym polskim wyróżnieniem w 2023 roku przez Andrzeja Dudę.

Order Orła Białego ma ponad 300 lat historii

Order Orła Białego jest najwyższym polskim odznaczeniem państwowym. Został oficjalnie ustanowiony w 1705 roku przez króla Augusta II Mocnego, choć po raz pierwszy nadano go dwa lata wcześniej.

Jednym z pierwszych odznaczonych był Iwan Mazepa - bohater narodowy Ukrainy. W kolejnych latach order otrzymywali także władcy Rosji, w tym car Piotr I Wielki, a także rosyjscy generałowie i przedstawiciele europejskich monarchii.

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Odznaczenie przyznawano również za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wśród jego kawalerów znaleźli się zarówno wybitni Polacy, jak i postacie budzące kontrowersje. Order otrzymali m.in. cesarzowa Katarzyna II, Grigorij Potiomkin czy generał Aleksander Suworow, odpowiedzialny za rzeź Pragi podczas insurekcji kościuszkowskiej. Jednocześnie tym samym odznaczeniem wyróżniono Tadeusza Kościuszkę.

Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego Order Orła Białego otrzymał m.in. Józef Wybicki, autor "Mazurka Dąbrowskiego". W czasach Królestwa Kongresowego odznaczenie nadawali rosyjscy carowie będący jednocześnie królami Polski.