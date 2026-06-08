Wzajemnie ataki Rosji i Ukrainy. Setki dronów z obu stron. Są zabici i ranni

Świat

Rosja przeprowadziła w nocy kilka ataków na ukraińskie miasta. Są zabici i ranni. Atakowała też Ukraina, odpalając setki dronów, które uszkadzały przede wszystkim infrastrukturę magazynowania ropy naftowej.

Straż pożarna walczy z płonącym magazynem w nocy, widoczne czerwone światła ostrzegawcze i dym.
Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
Pożar po ataku dronów w Charkowie

W wyniku nocnych ataków Rosji na Ukrainę zginęło co najmniej sześć osób. W obwodzie zaporoskim Moskwa uderzyła dronami i pociskami w infrastrukturę, domy mieszkalne i samochody. Jak przekazał gubernator regionu Iwan Fedorow, zginęło pięć osób, 14 jest rannych.

 

W obwodzie odeskim ranne zostały dwie osoby. Szef regionalnej administracji wojskowej Serhij Łysak wskazał, że atak miał miejsce gdy ludzie byli zgromadzeni na przystanku autobusowym. Do szpitala ranni trafili z obrażeniami wywołanymi odłamkami. Dron spadł też na magazyn poczty w Charkowie.

 

ZOBACZ: Prezydent Ukrainy ujawnia tajne operacje. Pokazał nagrania

 

Rosyjski dron uderzył też w budynek mieszkalny w mieście Konotop w obwodzie sumskim. Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne - poinformował burmistrz Artem Semenikin.

 

Ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych informuje, że Rosja w nocy zaatakowała 155 dronami, z których zestrzelono 124.

Ataki Ukrainy na Rosję. Kijów celuje w infrastrukturę naftową

Z dronami, tym razem ukraińskimi, w nocy walczyli też Rosjanie. Resort obrony poinformował o zestrzeleniu 310 bezzałogowców na obwodami biełgorodzkim, briańskim, kurskim, rostowskim, wołgogradzkim, saratowskim, orłowskim, tulskim, lipieckim, kałuskim, riazańskim, moskiewskim oraz nad Krymem.

 

ZOBACZ: Dron eksplodował na terytorium Mołdawii. "Naruszenie suwerenności"

 

Jak wskazuje "Kyiv Independent", ukraińskie drony trafiły w magazyn ropy w Noworosyjsku w Kraju Krasnodarskim. Na miejscu doszło do kilkudziesięciu eksplozji, zaatakowano magazyny i podstacje elektryczne.

 

Ukraina zaatakowała też infrastrukturę naftową w obwodzie wołgogradzkim. Doszło do pożaru rurociągu, ale według lokalnych władz został szybko ugaszony i nie było ofiar.

Jakub Krzywiecki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CHARKÓWDRONYNOWOROSYJSKODESSAROPAROSJAŚWIATUKRAINAWOJNA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 