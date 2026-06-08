Wybory na prezydenta Krakowa. Znamy kandydatkę Lewicy

W poniedziałek popołudniu zarząd Lewicy ogłosił, że kandydatką na prezydenta Krakowa - po odwołaniu z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego - będzie Daria Gosek-Popiołek. Jak argumentowali przedstawiciele partii w oświadczeniu, posłanka jest zaangażowana w problemy mieszkańców i "podejmowała setki interwencji w sprawach lokatorów, ochrony przyrody i działań władz Krakowa".

"Daria to gwarancja miasta, które dba o swoich mieszkańców. Nie jest kandydatką z przypadku ani 'z kapelusza'. Wielokrotnie pokazała skuteczność w działaniach dla Krakowianek i Krakowiaków" - dodano.

Głównym postulatem wyborczym Gosek-Popiołek będzie ograniczenie wydatków magistratu i zakończenie "oszczędzania kosztem jakości życia krakowian"

- Wiem, że wielu mieszkańców patrzy dziś z niepokojem nie tylko na wszystko, co wydarzyło się w magistracie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, nie tylko na kampanię referendalną, ale przede wszystkim patrzy z niepokojem na przyszłość Krakowa - mówiła kandydatka Lewicy.

– Wiem, że wielu mieszkańców patrzy dziś z niepokojem nie tylko na wszystko, co wydarzyło się w magistracie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, nie tylko na kampanię referendalną, ale przede wszystkim patrzy z niepokojem na przyszłość Krakowa – @dgpopiolek #DGP2026 pic.twitter.com/kZBpHRXTCz — Lewica (@__Lewica) June 8, 2026

Daria Gosek-Popiołek kandydatką Lewicy na prezydenta Krakowa

Gratulacje kandydatce Lewicy złożyła między innymi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. "To wspaniała wiadomość dla mieszkańców. Daria to jedna z najbardziej pracowitych osób, jakie znam. Pracujących i współpracujących dla wspólnego dobra, dla dobra ludzi" - pisała na platformie X.

"(Daria Gosek-Popiołek - red.) od lat pokazuje, że potrafi skutecznie działać w sprawach ważnych dla krakowianek i krakowian od praw lokatorów po ochronę miejskiej przestrzeni. Kraków zasługuje na politykę opartą o wsparcie mieszkańców" - pisał z kolei minister nauki i szkolnictwa wyższego z Lewicy Marcin Kulasek.

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Sama Gosek-Popiołek stwierdziła w poniedziałek, że Kraków "potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie potrafił działać szybko i zdecydowanie". Według polityczki przed stolicą Małopolski stoją takie wyzwania, jak deficyt budżetowy, plany inwestycyjne, rozwój komunikacji miejskiej i kształtowanie cen biletów czy ceny mieszkań i rosnące koszty życia.

- Na te wszystkie pytania nowy prezydent musi mieć gotowe odpowiedzi, bo Kraków nie może dłużej czekać. Nasze miasto potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie potrafił działać szybko i zdecydowanie. I który będzie potrafił współpracować przede wszystkim z mieszkańcami, ale również z radą miasta, bo to przez nią będą przechodzić wszystkie najważniejsze dla Krakowa decyzje - powiedziała kandydatka na prezydenta Krakowa.

Daria Gosek-Popiołek wywodzi się z Partii Razem. Posłanką z ramienia Lewicy jest od 2019 roku. W Sejmie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Wybory na prezydenta w Krakowie. Partie ujawniają kandydatów

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w związku z odwołaniem z funkcji dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego. O usunięciu polityka z urzędu zdecydowali w referendum mieszkańcy Krakowa. Data wyborów nie jest jeszcze znana. Muszą one odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

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Swój udział w wyścigu o władzę w Krakowie zadeklarowali do tej pory Aleksandra Owca (Razem), Michał Drewnicki (PiS), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka i aktywistka Marianna Schreiber.

Start w wyborach rozważają również Łukasz Gibała oraz Rafał Sonik.