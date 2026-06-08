Wrze między Warszawą a Kijowem. "Polska prowadzi nieskuteczną politykę zagraniczną"

Piotr Skwieciński został zapytany przez prowadzących, czy spór prezydentów - Polski Karola Nawrockiego i Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego może zaszkodzić w przyszłości relacji obu państw. Ekspert ocenił, że "nie można mówić, że to byłby kres dobrych relacji, ponieważ one już i tak nie są dobre".

- W tym momencie to Ukraińcy powinni szukać tej drogi wyjścia, bo to oni stworzyli tę sytuację. Gdyby Polska w tym momencie zaczynała jakoś "kombinować", to postawiłaby się w sytuacji petenta. A to jest sytuacja, którą każdy partner bardzo lubi - mówił w "Najważniejszych pytaniach".

Skwieciński stwierdził na antenie Polsat News, że w relacjach polsko-ukraińskich należy dążyć do "strategicznego wychłodzenia" i patrzeć na nie "z minimalnym poziomem oczekiwań". Jednocześnie, zdaniem eksperta Warszawa prowadzi obecnie nieskuteczną politykę zagraniczną i nie stara się łagodzić konfliktów z Kijowem.

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Gość "Najważniejszych pytań" dopytywany był o komentarz ws. odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego w związku z nadaniem jednostce ukraińskiej armii imienia "Bohaterów UPA". Ekspert stwierdził, że samo przyznanie aktywnemu politykowi takiego wyróżnienia jest zazwyczaj ryzykownym posunięciem.

- Tutaj należałoby raczej się zastanowić może nie nad tym, czy Zełenskiemu należało czy nie należało go nadawać, tylko szerzej nad tą praktyką nadawania czynnym politykom tego rodzaju orderów. On jeszcze może coś zrobić, zaskoczyć nas czymś nieoczekiwanym, no i wtedy może być problem - tłumaczył Skwieciński.

Dyplomata zaakcentował jednak, że Kapituła Orła Białego powinna mieć na uwadze przede wszystkim to, by jej decyzja "nie zrobiła krzywdy" Ukraińcom żyjącym dziś w Polsce.

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Publicysta podkreślił, że kontrowersyjny ruch prezydenta Ukrainy to kolejna w tym roku nominacja jednostek ukraińskiej armii związana z działaczami UPA.

- Zwróćmy uwagę na to, że miały miejsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy co najmniej dwie, jeśli nie trzy podobne decyzje, nadające poszczególnym jednostkom armii ukraińskiej imię konkretnych dowódców UPA. Nie tych najbardziej kontrowersyjnych z naszego punktu widzenia, ale jednak dowódców Ukraińskiej Powstańczej Armii. Polska milczała i oto w tym momencie zostaje nadana nazwa "Bohaterów UPA" jako takiej i to można zinterpretować jako pewnego rodzaju eskalację - mówił.

Kryzys relacji polsko-ukraińskich. "Polska prowadzi nieskuteczną politykę zagraniczną"

Zdaniem eksperta Ukraińcy swoim postępowaniem świadomie dążyli do wywołania w Polakach rozdrażnienia poprzez "heroizowanie" dowódców UPA. Ponadto, w opinii Skwiecińskiego zachowanie Zełenskiego, związane z opieraniem zbiorowej tożsamości Ukraińców na tradycji UPA nie różni się od postawy jego poprzedników.

- Ja bym tutaj kładł nacisk przede wszystkim nie na to, dlaczego on to konkretnie zrobił, tylko dlaczego się przed tym nie powstrzymał - mówił Skwieciński. - Nie powstrzymał się przed tym dlatego, że mówiąc krótko, Polska jest z ich perspektywy, w ich rozumieniu świata, w ich rozumieniu polityki międzynarodowej, partnerem nieważnym - komentował.

- Polska generalnie prowadzi nieskuteczną politykę zagraniczną i ma problemy z uzyskiwaniem jakiegoś ekwiwalentu, jakichś dóbr w zamian za swoje wsparcie, nawet wtedy kiedy ono się rzeczywiście liczy - dodał ekspert. Ocenił też, że polska polityka zagraniczna w ciągu ostatniej dekady jest w dużej mierze "zakładnikiem polityki wewnętrznej" i rzadko potrafią się one od siebie oddzielić.

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Skwieciński poruszył również temat aktualnego stanu ukraińskiej i rosyjskiej armii na linii frontu. Ekspert zwrócił uwagę, że Europa od zawsze miała tendencję do skrajnego postrzegania Ukrainy i jej szans na wygraną - od absolutnej przegranej po hurraoptymizm.

- Ja się bardzo cieszę z tego, że Ukraińcom zaczęło iść znacznie lepiej, niż szło do tej pory. Atakują cele bardzo głęboko wewnątrz Rosji, przysparzają Rosji ogromnych strat ekonomicznych, przysparzają Rosji również ogromnych strat krwawych na froncie i poza frontem. To pozwala im zniwelować do pewnego stopnia rosyjską przewagę liczebną - komentował.

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Jak dodał, zwycięstwo Ukrainy jest również "podstawowym polskim interesem". A z obecną skalą rosyjskich strat jest to coraz bardziej możliwe.

- Paradoksalnie pewnym optymizmem może napawać fakt, że bardzo wiele wskazuje na to, że Putin jest oderwany od rzeczywistości. A oderwany od rzeczywistości w tym momencie oznaczałoby, że on naprawdę wciąż wierzy w to, że za pomocą tej strategii, która jest stosowana, musi doprowadzić prędzej czy później do tego, że ta Ukraina pęknie - ocenił Skwieciński.

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