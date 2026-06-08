Reforma emerytalna z 1999 roku zmieniła zasady przechodzenia na emeryturę. Pozostawiła jednak część wcześniejszych uprawnień dla pracowników, którzy przez lata wykonywali szczególnie wymagającą pracę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby urodzone w latach 1949-1968 wciąż mogą skorzystać z tej możliwości. Muszą jednak udowodnić spełnienie konkretnych wymagań w określonym czasie.

Praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze umożliwia wcześniejszą emeryturę

To obowiązki zawodowe o wysokim stopniu uciążliwości, które bezpośrednio szkodzą zdrowiu lub wymagają wyjątkowej sprawności psychofizycznej. Do tej grupy zalicza się między innymi osoby pracujące pod ziemią, zajmujące się obróbką azbestu czy ratowników górskich.

Z kolei zajęcia o szczególnym charakterze dotyczą zawodów wymagających wysokiej odpowiedzialności, takich jak żołnierze, nauczyciele, artyści czy celnicy. W obu przypadkach konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających wykonywanie takiej pracy.

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Jak podkreśla ZUS: "Nie każda praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych uprawnia do otrzymania wcześniejszej emerytury. Wykaz prac (A i B), których wykonywanie pozwala na otrzymanie tego świadczenia, został przewidziany w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze".

Warunki przyznania specjalnej emerytury

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie ZUS, ubezpieczony może uzyskać wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, jeśli:

osiągnął wiek emerytalny (jest on różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze);

posiada 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn) stażu ubezpieczeniowego , udokumentowanego odpowiednimi zaświadczeniami;

wykaże wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (zależny od rodzaju pracy), co również musi zostać potwierdzone dokumentami;

nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) albo złożył za pośrednictwem ZUS wniosek o przekazanie zgromadzonych tam środków na dochody budżetu państwa.

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Prawo do świadczenia przysługuje wyłącznie osobom, które spełniły wszystkie powyższe warunki najpóźniej do 31 grudnia 2008 roku.

Jak uzyskać specjalną emeryturę?

ZUS wymaga złożenia formularza emerytalnego EMP oraz druku ERP-6 zawierającego informacje o okresach składkowych i nieskładkowych. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty, które potwierdzą zatrudnienie w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, a także przebieg kariery zawodowej. Mogą to być między innymi:

świadectwa pracy

zaświadczenia o zatrudnieniu

dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub korzystanie z urlopu wychowawczego

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Niezbędne są również dokumenty dotyczące wynagrodzenia uzyskiwanego w czasie zatrudnienia lub ubezpieczenia. Kobiety powinny złożyć wniosek najpóźniej dzień przed ukończeniem 60. roku życia. W przypadku mężczyzn termin ten upływa dzień przed ukończeniem 65 lat.

red. / polsatnews.pl