Według informacji niemieckiej policji do wypadku doszło w sobotę około godz. 18:35. Samochodem marki Renault podróżowało troje Polaków.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że po zakończeniu manewru wyprzedzania 40-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi, dachowało i zatrzymało się w rowie między jezdnią a linią kolejową.

W wyniku wypadku kierowca oraz 22-letnia pasażerka trafili do szpitala w ciężkim stanie. Znajdujący się na tylnej kanapie 22-letni pasażer doznał tak poważnych obrażeń, że zmarł na miejscu.

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Śmigłowiec ratunkowy i wielogodzinna akcja służb

Poszkodowani zostali opatrzeni przez ratowników medycznych, a następnie przewiezieni do szpitala w Greifswaldzie. Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, w tym śmigłowiec ratunkowy, trzy zespoły karetek pogotowia, lekarz ratunkowy oraz strażacy z jednostek ochotniczych w Zempin i Koserow.

Droga B111 oraz przebiegająca w pobliżu linia kolejowa zostały zamknięte na około cztery godziny. Wsparciem objęto również bliskich ofiar, którzy byli obecni na miejscu tragedii. Pomocy udzielał im psycholog i kapelan.

Na polecenie prokuratury w Stralsundzie do ustalenia przyczyn wypadku został zaangażowany ekspert firmy DEKRA, specjalizującej się m.in. w analizie i rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Straty materialne oszacowano na około 10 tys. euro. Wrak samochodu został odholowany z miejsca zdarzenia.

Niemiecka policja prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci oraz nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała.