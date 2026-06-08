Tragiczny wypadek w Niemczech. Nie żyje młody Polak, dwie osoby walczą o życie

Świat

Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ciężko ranne w wypadku samochodowym po niemieckiej stronie wyspy Uznam. Ofiarą jest 22-letni obywatel Polski. Do zdarzenia doszło na drodze B111 między miejscowościami Zempin i Koserow.

Widok z tyłu na policjanta w ciemnej kurtce z odblaskowymi żółtymi pasami i napisem "POLIZEI" na plecach. W tle widać innych policjantów i budynki.
X/Polizei Berlin
Niemiecka policja (zdjęcie ilustracyjne)

Według informacji niemieckiej policji do wypadku doszło w sobotę około godz. 18:35. Samochodem marki Renault podróżowało troje Polaków.

 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że po zakończeniu manewru wyprzedzania 40-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi, dachowało i zatrzymało się w rowie między jezdnią a linią kolejową.

 

W wyniku wypadku kierowca oraz 22-letnia pasażerka trafili do szpitala w ciężkim stanie. Znajdujący się na tylnej kanapie 22-letni pasażer doznał tak poważnych obrażeń, że zmarł na miejscu.

 

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Śmigłowiec ratunkowy i wielogodzinna akcja służb

Poszkodowani zostali opatrzeni przez ratowników medycznych, a następnie przewiezieni do szpitala w Greifswaldzie. Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, w tym śmigłowiec ratunkowy, trzy zespoły karetek pogotowia, lekarz ratunkowy oraz strażacy z jednostek ochotniczych w Zempin i Koserow.

 

Droga B111 oraz przebiegająca w pobliżu linia kolejowa zostały zamknięte na około cztery godziny. Wsparciem objęto również bliskich ofiar, którzy byli obecni na miejscu tragedii. Pomocy udzielał im psycholog i kapelan.

 

Na polecenie prokuratury w Stralsundzie do ustalenia przyczyn wypadku został zaangażowany ekspert firmy DEKRA, specjalizującej się m.in. w analizie i rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Straty materialne oszacowano na około 10 tys. euro. Wrak samochodu został odholowany z miejsca zdarzenia.

 

Niemiecka policja prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci oraz nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała.

Karol Płatek / polsatnews.pl / presseportal.de
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