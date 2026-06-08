Tragedia w Tczewie. Znaleziono ciało 42-latki, policja zatrzymała jej 19-letniego syna
W jednym z mieszkań w Tczewie (woj. pomorskie) znaleziono ciało 42-letniej kobiety. Policja zatrzymała jej 19-letniego syna. Jak potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński, sekcja zwłok 42-latki jest zapowiedziana na wtorek, podobnie jak przesłuchanie zatrzymanego.
Zgłoszenie o odnalezieniu ciała 42-latki wpłynęło do tczewskich policjantów w niedzielę przed godziną 14:00. Policjanci grupy operacyjno-dochodzeniowej oraz technik kryminalistyki zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przeprowadzili czynności pod nadzorem prokuratora.
Na miejscu funkcjonariusze zastali 19-letniego syna kobiety. Młody mężczyzna został zatrzymany na 48 godzin. Na ten moment prokurator nie zdecydował o przedstawieniu mu jakichkolwiek zarzutów.
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Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, czynności procesowe z udziałem 19-latka są zaplanowane na wtorek rano.
- Okoliczności zatrzymania tego mężczyzny i ujawnienia ciała zmarłej uzasadniają to, że jutro prokuratura zaplanowała przeprowadzenie z jego udziałem czynności procesowych - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński.
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Również we wtorek w godzinach porannych odbędzie się sekcja zwłok 42-latki, która pomoże ustalić szczegóły tragedii i bezpośrednią przyczynę śmierci kobiety. - Po przeprowadzeniu tych czynności prokurator podejmie decyzję w zakresie środków zapobiegawczych dla 19-latka - dodał prok. Duszyński.
Jak podkreślają śledczy, na tym etapie postępowania jest zbyt wcześnie, by stawiać tezy dotyczące niedzielnego zdarzenia. Kluczowe znaczenie będzie miała analiza sekcji zwłok oraz materiału zabezpieczonego w mieszkaniu kobiety.Czytaj więcej