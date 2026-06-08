W poniedziałkowym wydaniu programu "Debata Gozdyry" politycy komentowali sprawę ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jak poinformowano prezydent po wysłuchaniu opinii Kapituły "prezydent podejmie decyzję w swoim czasie".

- Nie jestem zdziwiony, że po posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego pojawia się taki komunikat. Myślę, że pan prezydent utrzyma swoją decyzję w mocy i mam nadzieję, że również kapituła przychyliła się do propozycji pana prezydenta Karola Nawrockiego - ocenił Sebastian Łukaszewicz z PiS.

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Polityk stwierdził, że właśnie takiej reakcji "oczekują Polacy". - Żeby Ukraińcy przestali nam pluć w twarz, bo ci ludzie, ten naród rozumie tylko język siły - mówił poseł PiS.

Na te słowa natychmiast zareagowała prowadząca program Agnieszka Gozdyra. - Ten naród rozumie tylko język siły? Pan chce cały naród wrzucić do jednego worka i tak zgeneralizować? - dopytywała dziennikarka.

- Nie będę na pewno mówił słowami premiera Kosiniaka-Kamysza, który mówi, że tej zbrodni nie dokonał cały naród ukraiński, nie dokonali Ukraińcy, tylko banderowcy. Jeśli będziemy to powtarzać, to za chwilę dojdziemy do tej samej opowieści, z jaką walczymy dzisiaj. Wszystkie opcje polityczne mają wrażenie, że naziści nie byli Niemcami - mówił polityk PiS.



- Banderowcy nie byli Ukraińcami? Byli Ukraińcami - dodał.

Poseł PiS o decyzji Zełenskiego: To plucie w twarz wielu milionom Polaków

W dalszej części dyskusji Łukaszewicz zaznaczał, że część Ukraińców pomagała Polakom w czasie rzezi wołyńskiej. Podkreślał jednak, że to nie Polacy powinni dziś tłumaczyć sobie skalę tej tragedii. - Ale to chyba nie my, Polacy, musimy zrozumieć, jaką tragedią zostaliśmy dotknięci przez ukraińskich banderowców, tylko dzisiejsze władze Ukrainy - powiedział poseł PiS.



Jak ocenił, decyzja o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia Ukraińskiej Armii Powstańczej jest dla Polski nie do przyjęcia. - Jeśli Wołodymyr Zełenski i administracja prezydenta nie rozumieją, że nadanie jednej z jednostek imienia UPA to jest plucie w twarz wielu milionom Polaków, to znaczy, że coś jest nie tak - stwierdził Łukaszewicz.



Poseł przekonywał również, że odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy nie byłoby działaniem przesadnym. - Myślę, że odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu nie jest żadnym nad wyrost krokiem, który chce zastosować pan prezydent - powiedział polityk PiS.

"To droga donikąd". Fala krytyki wobec decyzji Nawrockiego

Z taką oceną nie zgodził się Krzysztof Paszyk z PSL. - Ja miałem prośbę, żeby pan sobie buzi nie wycierał Władysławem Kosiniakiem -Kamyszem, który ratuje sytuację, do której doprowadził niezbyt dobry punkt podejścia do polityki międzynarodowej prezydenta Nawrockiego - powiedział Paszyk.



Zdaniem polityka wypowiedzi przedstawiciela PiS wpisują się w niebezpieczny sposób prowadzenia debaty o relacjach z Ukrainą. - Ten ton pana posła pokazuje, że nasza populistyczna prawica już jawnie na nastrojach antyukraińskich próbuje budować reputację, a to jest droga donikąd - mówił.

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Paszyk ocenił również, że komunikat po posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego może świadczyć o zmianie podejścia w otoczeniu prezydenta. - Wydaje mi się, że ten ton oświadczenia rzecznika prezydenta pokazuje, że przychodzi opamiętanie i refleksja. Chyba najwyraźniej otoczenie prezydenta zrozumiało, dokąd zmierza to, co zaproponowali, a więc donikąd - ocenił.

Głos w sprawie zabrała również Monika Sikora z Lewicy. Polityczka podkreślała, że decyzja strony ukraińskiej była dla Polski bolesna i uderzała w pamięć historyczną. - Wszyscy uważamy, że to, jak zachował się prezydent Zełenski, nie powinno było mieć miejsca, że nie uszanował naszej wrażliwości i pamięci historycznej. Było to bardzo niekorzystne dla naszych wzajemnych relacji - powiedziała Sikora.