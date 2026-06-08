Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem, około godz. 19. Jak przekazała w komunikacie lokalna straż pożarna, zdarzenie miało miejsce w trakcie lotu szkoleniowego, który miał przygotować kursantkę do samodzielnych lotów.

W chwili wypadku w maszynie znajdowały się dwie osoby - 35-letnia kursantka i nadzorujący ją instruktor lotnictwa. Szybowiec niespodziewanie spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów.

Wypadek szybowca w Bielsku-Białej. Nie żyje kursantka, instruktor w szpitalu

"Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia kobiety nie udało się uratować. Instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala" - poinformowali strażacy z Bielska-Białej.

Na terenie lotniska trwają czynności wyjaśniające z udziałem prokuratora i policji.

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- Na miejscu są trzy zastępy strażaków, którzy zabezpieczają miejsce wypadku i oczekują na przyjazd członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych – przekazała rzeczniczka bielskich strażaków bryg. Patrycja Pokrzywa.

Na tę chwilę przyczyny tragedii nie są znane. Szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśni we współpracy ze służbami Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Krosno. Szybowiec runął na ogrodzenie w pobliżu lotniska

Do innego niebezpiecznego zdarzenia z udziałem szybowca doszło w sobotę w okolicach lotniska w Krośnie. Pilot z niewiadomych przyczyn stracił panowanie nad maszyną, która uderzyła w ogrodzenie obiektu.

Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie bryg. Dariusz Gruszka poinformował, że w chwili wypadku w maszynie znajdowała się jedna osoba.

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- Szybowcem podróżował tylko pilot. Po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego okazało się, że nie ma żadnych obrażeń, nie został nawet zabrany do szpitala - przekazał.

Przyczyny również i tego wypadku ustali Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.