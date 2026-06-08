Sprawa pojawia się w momencie, gdy nowy premier Węgier Peter Magyar stara się przekonać Brukselę do odblokowania ponad 10 mld euro funduszy unijnych zamrożonych wcześniej z powodu zastrzeżeń dotyczących praworządności.

Biro przekonuje, że podczas 16-letnich rządów Orbana mogło dochodzić do systematycznych nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków publicznych i funduszy unijnych. Zaznaczył jednocześnie, że nie stawia bezpośrednich zarzutów byłemu premierowi ani członkom jego najbliższego otoczenia, lecz uważa, że sprawa wymaga szczegółowego zbadania przez śledczych.

Urząd ds. Integralności: miliardy euro mogły zostać utracone

Ferenc Pal Biro stoi na czele powołanego w 2022 roku Urzędu ds. Integralności, który monitoruje wydatkowanie funduszy unijnych na Węgrzech. Instytucja została utworzona w ramach reform wymaganych przez Brukselę.

Jak twierdzi Biro, jego zespół zidentyfikował szereg spraw, w których istnieją podstawy do odzyskania środków, które mogły zostać utracone w wyniku nieprawidłowości. Dodał, że część pieniędzy mogła już opuścić kraj.

- Zidentyfikowaliśmy wiele spraw karnych, w których - moim zdaniem - powinniśmy być jako państwo w stanie odzyskać te środki - powiedział.

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Zamówienia publiczne za rządów Orbana pod lupą

Według ustaleń urzędu większość kontraktów publicznych miała trafiać do trzech firm dostarczających towary i usługi dla państwa. Zdaniem Biro ceny w tych zamówieniach były sztucznie zawyżane.

Szef urzędu szacuje, że w ciągu ostatnich czterech lat państwo wydało na kontrakty realizowane przez te przedsiębiorstwa około 10 mld euro. Według jego wyliczeń nawet 3,5 mld euro mogło stanowić efekt zawyżonych cen i nieprawidłowości przy organizacji przetargów.

- Uważamy, że przetargi były manipulowane, a podstawowe produkty kupowano za kwoty wielokrotnie przekraczające ceny rynkowe - stwierdził Biro. Nie ujawnił jednak nazw firm, których dotyczą podejrzenia.

Rząd Petera Magyara chce odblokować fundusze UE

Peter Magyar, który objął urząd premiera w maju po zdecydowanym zwycięstwie wyborczym, wielokrotnie oskarżał poprzednią władzę o korupcję i nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków publicznych.

W ubiegłym miesiącu spotkał się w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Po rozmowach poinformował, że strony uzgodniły działania mające doprowadzić do odblokowania nawet 16,4 mld euro środków dla Węgier.

Budapeszt musi jednak przedstawić Komisji Europejskiej plan reform oraz sposób wykorzystania funduszy. Jeśli nie zrobi tego do końca sierpnia, część pieniędzy może przepaść.

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Do sprawy odniósł się również rzecznik Komisji Europejskiej. - Nie ma tolerancji dla oszustw dotyczących budżetu UE - podkreślił, przypominając, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za wykrywanie i ściganie nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem unijnych środków.

Komisja zaznaczyła, że jeśli unijne instytucje wykryją nieprawidłowości lub przypadki defraudacji, będzie domagała się odzyskania środków od beneficjentów.

Węgry zapowiadają walkę z korupcją

Biro przekazał, że nowy rząd nie przedstawił jeszcze szczegółów współpracy z kierowanym przez niego urzędem, jednak instytucja jest gotowa przekazać wszystkie zgromadzone informacje dotyczące podejrzanych przetargów.

Premier Magyar zapowiedział już utworzenie Narodowego Biura Odzyskiwania Majątku, które ma zajmować się badaniem przypadków nieprawidłowego wykorzystywania majątku publicznego. Węgry mają również przystąpić do Prokuratury Europejskiej, czego przez lata odmawiał rząd Orbana.

- Jednym z fundamentów, na których opiera się nowy rząd, jest walka z korupcją i odzyskiwanie środków. Sprawiedliwości powinno stać się zadość, a ludzie powinni odzyskać to, co zostało im odebrane - powiedział Biro.