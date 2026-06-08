- Prezydent powiedział, że biorąc pod uwagę obecne warunki i działania, których jesteśmy świadkami ze strony władz kijowskich - terrorystyczne, przestępcze i skierowane przeciwko dzieciom - bardzo trudno sobie wyobrazić, że możliwe jest teraz prowadzenie negocjacji z władzami kijowskimi - oświadczył Dmitrij Pieskow.

Rzecznik Kremla odpowiedział w ten sposób na pytania o atak na Krymie. Rosja oskarżyła w poniedziałek Ukrainę o zaatakowanie pociągu pasażerskiego relacji Moskwa-Symferopol.

Atak na pociąg. Odwołane połączenia na Krymie

Według oświadczeń Kremla skład zaatakowały drony. Nie ucierpiał żaden z pasażerów, ale według lokalnych władz zginął pomocnik maszynisty, ranny został maszynista. Reuters zaznacza, że według Kijowa siły ukraińskie zaatakowały w nocy dwa złoża ropy naftowej na Krymie. Do czasu publikacji artykułu władze ukraińskie nie odniosły się do oskarżeń o atak na pociąg.

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Rosjanie zawiesili regularne kursy pociągów na półwyspie. Rosyjski prywatny przewoźnik Grand Service Express poinformował o komunikacji zastępczej dla pasażerów trzech składów i odwołaniu kolejnych ośmiu pociągów.

Ukraińskie media, jak chociażby serwis TSN, wskazują, że Rosja oskarża Ukrainę o "domniemane akty terrorystyczne i celowe utrudnianie procesu pokojowego".

Negocjacje pokojowe. Zełenski napisał list do Putina

4 czerwca Wołodymyr Zełenski wystosował do Władimira Putina list otwarty. Wskazał na potrzebę uczciwych negocjacji. Zaproponował spotkanie z udziałem mediatorów szwajcarskich, tureckich lub arabskich, z udziałem USA i Europy jako gwarantów bezpieczeństwa. Zełenski potwierdził też gotowość do zawieszenia broni i wymiany jeńców.

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Jak wskazuje TASS, Putin ocenił, że prezydent Ukrainy wypowiada się w nieuprzejmym tonie. Dodał, że kontakty i spotkania na wysokim szczeblu są możliwe dopiero po osiągnięciu porozumień na szczeblu ekspertów.