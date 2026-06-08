Do co najmniej 15 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które nawiedziło w poniedziałek wybrzeże wyspy Mindanao na południu Filipin - poinformowały lokalne władze i służby sejsmologiczne. Rannych zostało ponad 200 osób. Żywioł spowodował rozległe zniszczenia infrastruktury. Jak podały Amerykańskie Służby Geologiczne (USGS), występują wstrząsy wtórne - największy z nich o magnitudzie 6,5.

Filipiny. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8

Jak podały USGS, wstrząsy uderzyły o godz. 7.37 czasu lokalnego (godz. 1.37 w Polsce). To najsilniejsze w tym roku trzęsienie ziemi na Filipinach miało epicentrum na morzu, ok. 13 km na południowy zachód od General Santos - liczącym ponad 700 tys. mieszkańców mieście w południowym regionie wyspy Mindanao.

Kataklizm doprowadził do zawalenia mniejszych budynków komercyjnych i uszkodzenia mostu. Z powodu rozległych szkód Władze Lotnictwa Cywilnego tymczasowo zamknęły międzynarodowe lotnisko w tym mieście i odwołały kilkanaście lotów krajowych.

- To najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakiego doświadczyliśmy - relacjonował mediom Benjie Ancheta, szef lokalnej policji z pobliskiego miasta Alabel. Budynek tamtejszego komisariatu popękał.

BUILDING COLLAPSES IN GENSAN AFTER 7.8 EARTHQUAKE



LOOK: Structural damage is seen in General Santos after a severe 7.8-magnitude earthquake hit on Monday morning.



Power outages have been reported across the city, and multiple aftershocks continue to be recorded.



📷 PIA SarGen… pic.twitter.com/w4ryymAlWr — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026

Co najmniej osiem ofiar trzęsienia ziemi na Filipinach

Filipińskie władze ostrzegały przed falami tsunami, które mogą "przekraczać metr wysokości" i nadchodzić przez kilka godzin. Zalecano udanie się na wyżej położone tereny.

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Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku (PTWC) podawało, że możliwe są fale sięgające nawet 3 m. Ostrzeżenie przed wysokimi falami wydała także japońska agencja meteorologiczna. Z kolei indonezyjskie służby ogłosiły w północnej części kraju nakaz ewakuacji w związku z zagrożeniem tsunami.

Po około pięciu godzinach od wstrząsów zagrożenie niszczycielskimi falami ostatecznie minęło. Wcześniej na wybrzeżach kilku filipińskich prowincji odnotowano uderzenia wody sięgające metra wysokości. Alert przed tsunami zniesiono także w Indonezji.

WATCH: Mall crumbles in General Santos City (Gensan) after major earthquake in Philippines pic.twitter.com/Os9KXLFhk9 — Rapid Report (@RapidReport2025) June 8, 2026

Ostrzeżenie opublikowała wcześniej również polska ambasada w Indonezji. "Uwaga tsunami! Apelujemy do obywateli polskich w Indonezji o zachowanie ostrożności i śledzenie aktualnych informacji" - przekazano za pośrednictwem platformy X.

@PolakZaGranica Uwaga tsunami!

Apelujemy do obywateli polskich w Indonezji o zachowanie ostrożności i śledzenie akt. informacji publik. przez @infoBMKG po trzęsieniu ziemi, które dziś nawiedziło Filipiny. Ostrzeżenia przed tsunami obowiązują w płn. Sulawesi, Molukach Płn. i Papui pic.twitter.com/bGunjoatnS — Embassy of Poland in Jakarta (@PLdiIndonesia) June 8, 2026

Pacyficzny pierścień ognia. Ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi występuje właśnie tam

Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych i aktywnych wulkanów. Występuje tam ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

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Poprzednie tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi na Filipinach wystąpiło 30 września 2025 r. Wstrząsy o magnitudzie 6,9, które nawiedziły prowincję Cebu w środkowej części archipelagu, spowodowały śmierć co najmniej 72 osób, a 500 zostało rannych.