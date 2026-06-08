Badanych w sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" zapytano, czy państwo powinno dopłacać artystom do emerytur. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu było 74 proc. ankietowanych. Za wsparciem finansowym dla twórców opowiedziało się 11 proc. respondentów, a 15 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Badanie opublikowano w czasie, gdy trwa dyskusja wokół projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Pod koniec maja dokument został przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt przedłożyła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

Jednym z głównych założeń nowych przepisów jest wprowadzenie statusu artysty zawodowego. Miałby on być przyznawany na pięć lat, z możliwością przedłużenia nawet do ośmiu lat. Uzyskanie takiego statusu byłoby warunkiem ubiegania się o dopłaty do składek emerytalnych.

Na czym mają polegać dopłaty do ZUS dla artystów?

Projekt zakłada, że wsparcie otrzymają osoby, których średni miesięczny przychód z ostatnich trzech lat nie przekroczył 125 proc. minimalnego wynagrodzenia. Obecnie oznacza to około 68 tys. zł brutto rocznie.

Państwo miałoby dopłacać brakującą część składek do poziomu odpowiadającego minimalnemu wynagrodzeniu. W praktyce wysokość wsparcia zależałaby od dochodów konkretnej osoby.

Rząd podkreśla, że pieniądze nie trafiałyby bezpośrednio do artystów. Dopłaty byłyby automatycznie przekazywane do ZUS na konto składkowe uprawnionej osoby.

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Rząd tłumaczy: wielu twórców zarabia poniżej średniej

Autorzy projektu argumentują, że specyfika pracy artystycznej często uniemożliwia regularne opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wielu twórców pracuje na podstawie krótkoterminowych umów lub nieregularnych zleceń.

Z danych przedstawionych przez rząd wynika, że około 69 proc. artystów osiąga dochody poniżej średniej krajowej, a 30 proc. zarabia mniej niż wynosi minimalne wynagrodzenie. Jednocześnie tylko 11 proc. osób wykonujących zawód artystyczny pracuje na podstawie umowy o pracę.

Według rządu nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo socjalne tej grupy zawodowej i zapewnić szerszy dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz społecznych. Z przedstawionych założeń wynika, że system dopłat do składek mógłby objąć około 20 tys. osób wykonujących zawód artystyczny.

Projekt ustawy musi jeszcze przejść dalsze etapy procesu legislacyjnego. Jeśli zostanie uchwalony przez parlament i podpisany przez prezydenta, nowe przepisy mają wejść w życie po upływie dziewięciu miesięcy od publikacji w Dzienniku Ustaw

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" w dniach 28-29 maja 2026 roku na próbie 1057 dorosłych Polaków.