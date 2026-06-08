Pierwsze takie wystąpienie w historii. Papież zaapelował do hiszpańskiego parlamentu

- Świat przeżywa głęboki kryzys duchowy i kulturowy, który objawia się w różnych formach przemocy, polaryzacji i wzajemnej nieufności - mówił Leon XIV w hiszpańskim parlamencie. Wskazał, że źródłem tego kryzysu jest eskalacja konfliktów, pogłębiająca się polaryzacja społeczna oraz powszechne lekceważenie praw człowieka.

Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemówił w parlamencie Hiszpanii

Zdaniem papieża europejscy przywódcy obrali zły kierunek, zwiększając wydatki na obronność. - Broń może wymusić tymczasową ciszę, ale nigdy nie zbuduje prawdziwego i trwałego pokoju - powiedział, wzywając polityków do zaprzestania wojen i podjęcia się pomocy względem migrantów.

Duchowny wskazywał, że mamy do czynienia z "tragicznym dramatem migracji", który "wystawia na próbę sumienie narodów i etyczne podstawy dzisiejszego porządku międzynarodowego". Apelował, by migrantów przyjmować z szacunkiem.

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W jego opinii "zwykłe zarządzanie przepływami migracyjnymi" nie jest wystarczające - władze powinny szukać przyczyn zmuszających ludzi do opuszczania swoich krajów, a następnie opracowywać dla nich rozwiązania. - Moralna wielkość narodu objawia się przede wszystkim w jego zdolności towarzyszenia, ochrony i kochania tych istnień, które przechodzą przez okres największej kruchości - podkreślił papież.

Leon XIV ponownie zabrał głos w sprawie rozwoju sztucznej inteligencji. Zaapelował, aby wykorzystywanie jej w ramach działań wojennych przebiegało z "rygorystycznym zachowaniem czujności etycznej". W kontekście konfliktów militarnych nazwał "niepokojącymi" rosnące wydatki na europejskie zdolności obronne. Wcześniej określał ten proces "zdradą demokracji".

Leon XIV broni tajemnicy spowiedzi mimo zgłaszanych aktów nadużyć

W przemówieniu pojawił się także wątek tajemnicy spowiedzi. We Francji próbowano ją ograniczyć w związku ze skandalem w katolickiej szkole Notre-Dame-de-Betharram, która znalazła się w centrum oskarżeń o przemoc seksualną wobec podopiecznych. Dzięki nowym przepisom księża mieliby obowiązek zgłaszania przypadków nadużyć, które zostały zgłoszone w konfesjonale.

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Ostatecznie, ze względu na sprzeciw środowisk prawicowych oraz skrajnie prawicowych, ograniczenia tajemnicy spowiedzi nie udało się uwzględnić w nowych regulacjach mających na celu ochronę małoletnich Francuzów przed przemocą seksualną.

W opinii papieża tajemnicy spowiedzi należy bronić, ponieważ stanowi "świętą przestrzeń wewnętrznej wolności, w której wierzący może otworzyć swoją duszę przed Bogiem". Według niezależnego raportu hiszpańskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (Defensor del Pueblo), zleconego przez Kongres Deputowanych i opublikowanego w październiku 2023 r., w ciągu ostatnich 50 lat ponad 440 tys. osób doświadczyło nadużyć w środowiskach kościelnych.