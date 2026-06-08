Nowe ceny maksymalne paliw. Zmiana na stacjach benzynowych we wtorek

Polska

Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł, benzyny 98 - 6,57 zł, a oleju napędowego - 6,45 zł. Oznacza to, że ceny spadną.

Zbliżenie na dłoń osoby wycierającą dystrybutor paliwa na stacji benzynowej.
Polsat News
Ceny paliw - nowe obwieszczenie Ministra Energii na wtorek

Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 - 6,63 zł, a oleju napędowego - 6,48 zł. Natomiast 31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

 

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny na środę.

Maksymalne ceny paliw. Wielkie kary za niewłaściwą sprzedać

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

 

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Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

 

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. 

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jk / polsatnews.pl / PAP
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