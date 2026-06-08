Komentatorzy zarzucają amerykańskiemu politykowi wykorzystywanie historycznej rocznicy do ataków na europejską politykę migracyjną.

Reinhard Veser na łamach dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ocenił, że w wypowiedziach Hegsetha o "inwazji" migrantów na europejskie plaże "nic się nie zgadza" - ani kontekst, ani treść.

Zdaniem komentatora wykorzystanie pamięci o D-Day do polemiki na temat migracji jest "więcej niż niesmaczne" i świadczy o lekceważeniu pamięci tysięcy amerykańskich, brytyjskich i innych alianckich żołnierzy, którzy zginęli podczas walk z nazistowskimi Niemcami.

Pete Hegseth krytykowany za słowa o migrantach

Veser przyznał, że można dyskutować o reakcjach na fale migracyjne i uszczelnianiu granic. Zaznaczył jednak, że większość osób próbujących dostać się do krajów uprzemysłowionych szuka lepszego życia.

Według niego określanie migrantów mianem "inwazji" sprowadza ich do roli bezosobowej masy wrogów, których należy odeprzeć za wszelką cenę. Jak napisał, przez słowa Hegsetha przebija obraz świata, z którym alianccy żołnierze walczyli podczas II wojny światowej.

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Równie krytycznie do wystąpienia szefa Pentagonu odniosła się "Sueddeutsche Zeitung". Dziennikarze gazety zwrócili uwagę, że Hegseth często posługuje się wojenną retoryką i używa militarnych metafor także tam, gdzie nie mają one zastosowania.

Według komentatorów dziennika amerykański polityk podczas obchodów rocznicy lądowania aliantów bardziej skupiał się na współczesnej migracji niż na historycznym znaczeniu wydarzenia. Autorzy tekstu uznali porównanie sytuacji z 1944 i 2026 roku za całkowicie chybione.

Niemiecka prasa: Rosja jest większym zagrożeniem niż migracja

"Sueddeutsche Zeitung" podkreśliła również, że współczesnym zagrożeniem dla Europy nie są migranci, lecz agresywna polityka Rosji.

Zdaniem dziennikarzy zadaniem szefa Pentagonu powinno być wzmacnianie NATO wobec zagrożenia ze strony Kremla.

Komentatorzy przypomnieli, że Rosja prowadzi wojnę w Ukrainie, a część europejskich państw obawia się dalszej ekspansji Moskwy.

W ocenie dziennika działania administracji Donalda Trumpa wywołały dodatkowo pytania o gotowość Stanów Zjednoczonych do obrony sojuszników w ramach NATO.

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D-Day. Na czym polegało lądowanie aliantów w Normandii?

D-Day to kryptonim rozpoczętej 6 czerwca 1944 roku operacji lądowania wojsk alianckich w Normandii. Była to największa operacja desantowa w historii i jeden z przełomowych momentów II wojny światowej.

W pierwszym dniu operacji na francuskim wybrzeżu wylądowało ponad 150 tysięcy żołnierzy z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i innych państw alianckich. Otwarcie zachodniego frontu w Europie przyspieszyło klęskę nazistowskich Niemiec i zakończenie wojny na kontynencie.

Walki w Normandii należały do najbardziej krwawych operacji na froncie zachodnim. Historycy szacują, że tylko w dniu lądowania alianci ponieśli około 10 tys. ofiar, w tym ponad 4 tys. zabitych. W kolejnych tygodniach liczba poległych, rannych i zaginionych po obu stronach wzrosła do setek tysięcy, czyniąc kampanię normandzką jedną z najważniejszych i najbardziej kosztownych operacji II wojny światowej.