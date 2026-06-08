Żywioł uderzył w poniedziałek rano w pobliżu miasta General Santos na wyspie Mindanao. Władze poinformowały również o 12 osobach uznawanych za zaginione. Najwięcej ofiar odnotowano w prowincji Sarangani, gdzie lawina błota i ziemi pogrzebała domy mieszkalne.

W mieście Glan zginęło co najmniej 13 osób. Kolejne ofiary śmiertelne odnotowano m.in. w prowincjach Davao Occidental i South Cotabato.

Trzęsienie ziemi uderzyło w pierwszy dzień szkoły

Katastrofa wydarzyła się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące przerażonych uczniów uciekających z budynków podczas silnych wstrząsów.

Na jednym z filmów widać zawalający się budynek szkolny. W innym nauczyciele próbują uspokoić dzieci, które krzyczą i płaczą podczas ewakuacji. Według lokalnych władz w chwili zawalenia się konstrukcji nikogo nie było w środku.

W General Santos zawalił się również budynek centrum handlowego, w którym znajdowała się restauracja sieci Jollibee. Służby prowadzą poszukiwania i ocenę szkód.

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Trzęsienie ziemi na Filipinach. Zawalone budynki i potężne wstrząsy wtórne

Epicentrum trzęsienia znajdowało się około 13 kilometrów od General Santos, liczącego ponad 700 tysięcy mieszkańców miasta położonego na południu archipelagu.

BUILDING COLLAPSES IN GENSAN AFTER 7.8 EARTHQUAKE



LOOK: Structural damage is seen in General Santos after a severe 7.8-magnitude earthquake hit on Monday morning.



Power outages have been reported across the city, and multiple aftershocks continue to be recorded.



📷 PIA SarGen… pic.twitter.com/w4ryymAlWr — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026

Po głównym wstrząsie odnotowano serię silnych wstrząsów wtórnych. Najmocniejsze osiągały magnitudę 6,5, utrudniając działania ratownikom, a mieszkańcom powrót do budynków.

Death toll from 7.8-magnitude earthquake in the southern Philippines rises to 15.



The quake caused buildings to collapse and sparked tsunami warnings across the region, with the authorities urging people in affected coastal regions to move to higher ground… pic.twitter.com/iWMbjGgU4S — AFP News Agency (@AFP) June 8, 2026

Filipińskie władze skierowały do regionu wojsko oraz dodatkowe służby ratunkowe. Prezydent Ferdinand Marcos Jr. zawiesił zajęcia szkolne na całej wyspie Mindanao i zaapelował do mieszkańców wybrzeża o natychmiastową ewakuację.

- Przenieście się na wyżej położone tereny. Nie czekajcie. Wasze życie jest ważniejsze niż wszystko, co zostawiliście za sobą - zaapelował prezydent.

Ostrzeżenia przed tsunami zostały odwołane

Po trzęsieniu wydano ostrzeżenia przed tsunami dla części Filipin, Indonezji, Malezji i Japonii. Kilka godzin później zostały one odwołane.

Najwyższą falę odnotowano u wybrzeży prowincji Sarangani, gdzie osiągnęła 1,48 metra. Służby podkreśliły jednak, że nie spowodowała ona większych zniszczeń.

Filipiny leżą w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia, jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie obszarów świata. Dochodzi tam do około 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi notowanych na Ziemi.