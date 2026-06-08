O zestrzeleniu bezzałgowca łotewska armia poinformowała o godz. 9.18. "Alianckie myśliwce w łotewskiej przestrzeni powietrznej zestrzeliły drona wlatującego w przestrzeń powietrzną" - czytamy w komunikacie w mediach społecznościowych.

Wpis oznaczony jest flagą Francji, co najpewniej oznacza, że w operacji uczestniczyły samoloty francuskie.

Łotwa ostrzega mieszkańców. Dron w przestrzeni powietrznej NATO

W poniedziałek rano łotewski resort obrony dwukrotnie wydał komunikaty ostrzegające o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Pierwszy był wydany o godz. 8.21. Drugi z godz. 8.55 wskazywał na konieczność schowania się w pomieszczeniach.

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Następnie wydano komunikat o odwołaniu zagrożenia. Kolejny alert o "zagrożeniu w przestrzeni powietrznej" wydano o 10.25.

Od 31 marca duży w ramach misji NATO Baltic Air Policing nad państwami bałtyckimi pełnią Rumunia, Francja i Portugalia.