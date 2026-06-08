Łotwa: Samoloty NATO zestrzeliły drona

aktualizacja: Świat

Samoloty NATO zestrzelił drona w przestrzeni powietrznej Łotwy - informuje łotewska armia. W poniedziałkowy poranek wydała trzy ostrzeżenia o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej.

Myśliwiec francuskich sił powietrznych podczas misji NATO nad państwami bałtyckimi.
X / FrenchForces
Francuskie myśliwce Dassault Rafale nad państwami bałtyckimi pełnią służbę w ramach misji Baltic Air Policing

O zestrzeleniu bezzałgowca łotewska armia poinformowała o godz. 9.18. "Alianckie myśliwce w łotewskiej przestrzeni powietrznej zestrzeliły drona wlatującego w przestrzeń powietrzną" - czytamy w komunikacie w mediach społecznościowych.

 

Wpis oznaczony jest flagą Francji, co najpewniej oznacza, że w operacji uczestniczyły samoloty francuskie.

Łotwa ostrzega mieszkańców. Dron w przestrzeni powietrznej NATO

W poniedziałek rano łotewski resort obrony dwukrotnie wydał komunikaty ostrzegające o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Pierwszy był wydany o godz. 8.21. Drugi z godz. 8.55 wskazywał na konieczność schowania się w pomieszczeniach.

 

ZOBACZ: Eksplozja drona na Łotwie. Bezzałogowiec wpadł do jeziora

 

Następnie wydano komunikat o odwołaniu zagrożenia. Kolejny alert o "zagrożeniu w przestrzeni powietrznej" wydano o 10.25.

 

Od 31 marca duży w ramach misji NATO Baltic Air Policing nad państwami bałtyckimi pełnią Rumunia, Francja i Portugalia.

Jakub Krzywiecki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BALTIC AIR POLICINGDRONFRANCJAŁOTWANATOŚWIAT

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 