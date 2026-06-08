W poniedziałek pogodę w Polsce kształtuje rozległy wyż Emil, dzięki czemu w większości regionów będzie spokojnie. Burze pojawią się jedynie na Suwalszczyźnie, zaś w reszcie województw może co najwyżej słabo popadać deszcz - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Znacznie mniej przyjemnie prezentują się prognozy na kolejne dni.

Burzowa enklawa na Podlasiu. Potem będzie ich więcej

Po kilku burzowych dniach w poniedziałek czeka nas chwila odpoczynku od niebezpiecznej aury. Przeważnie będzie spokojnie i sucho, zwłaszcza na zachodzie i południu, a słaby deszcz popada głównie miejscami na północnej połowie Polski.

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Na baczności muszą się mieć tylko mieszkańcy Suwalszczyzny, ponieważ tylko tam może się zrobić burzowo. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia dla północno-wschodniej części Podlasia.

W tej części Polski w trakcie burz może spaść miejscami do 25 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie grad, a wiatr może osiągać w porywach do 60 km/h.

WXCHARTS W poniedziałek burze ograniczą się do Suwalszczyzny. W kolejnych dniach będzie ich jednak znacznie więcej

W kolejnych dniach przez Polskę przetoczą się kolejne fronty atmosferyczne, więc czeka nas zdecydowanie więcej niekorzystnych zjawisk. Wyraźnie widać to w prognozie zagrożeń meteorologicznych.

Szykują masę ostrzeżeń. Burzowa strefa się przesunie

Sytuacja pogodowa zdecydowanie pogorszy się we wtorek. Tego dnia pogodnie będzie tylko na krańcach wschodnich - nad resztę Polski nadciągną ciemne chmury, a wraz z nimi postępujące z zachodu deszcze i burze.

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Zagrzmi na zachodzie i w centrum, a w trakcie burz czekają nas ulewy z opadami deszczu na poziomie około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Najwięcej wody spadnie w rejonie Śląska i Małopolski, gdzie suma opadów wyniesie nawet 40 litrów. Nie można wykluczyć lokalnych podtopień.

WXCHARTS We wtorek ulewni i burzowo zrobi się w zachodniej połowie Polski

Burzom oprócz ulew będzie towarzyszyć silny wiatr, osiągający w porywach do 70 km/h.

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Z powodu złej pogody synoptycy IMGW na wtorek prognozują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia dla centralnej i zachodniej Polski (z wyjątkiem Pomorza Zachodniego). Wolne od ostrzeżeń przed burzami będą wschodnie rejony kraju.

IMGW We wtorek i w środę duża część kraju zostanie objęta ostrzeżeniami IMGW pierwszego stopnia z powodu burz

Wtorek może się okazać nieprzyjemny nie tylko z powodu trudnych warunków. Trzeba też liczyć się z mocnym ociepleniem: na południowym wschodzie zanotujemy do 29 st. C i nie można wykluczyć, że tam lokalnie może się zrobić upalnie. W centrum termometry pokażą około 27 st. C.

Strefa burz z czasem przesunie się bardziej na wschód i w środę tam trzeba będzie szczególnie uważać.

Środa wypełniona deszczem. Burze opanują wschód kraju

Kolejny dzień również będzie pochmurny, praktycznie wszędzie. W wielu regionach popada deszcz: na północy i zachodzie będą to tym razem przeważnie przelotne opady. Gorzej będzie na południowym wschodzie, gdzie mogą wystąpić wielogodzinne ulewy.

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Burze tym razem nadciągną nad wschodnie regiony kraju i ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z tego powodu mogą objąć rozległy pas terenu, ciągnący się od Podlasia przez Mazowsze, Ziemię Świętokrzyską i Lubelszczyznę po wschodnią i południową część Śląska oraz Małopolskę i Podkarpacie.

WXCHARTS Najsilniejsze burze w środę opanują południowo-wschodnią część kraju

W tych miejscach burze mogą przynieść oprócz ulew lokalne gradobicie, a największym zagrożeniem mogą się okazać wichury, osiągające w porywach do 80 km/h.

Temperatury wyraźnie spadną w porównaniu z e środą o choć na krańcach południowo-wschodnich sięgną 25 st. C, to na północnym wschodzie i w centrum oraz na Podhalu w ciągu dnia nie przekroczą 14-16 st. C.

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Deszczowo i chłodno zrobi się w czwartek. Tego dnia wielogodzinne ulewy mogą nadciągnąć na wschód i południe Polski, w dodatku nigdzie nie będzie już więcej niż około 19 st. C.

WXCHARTS Czwartek będzie deszczowy w praktycznie całym kraju, choć burz tym razem być może uda się uniknąć

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że tym razem burze powinny ominąć Polskę, a jeśli już się pojawią, to będą na tyle słabe, że synoptycy obecnie nie prognozują wydania ostrzeżeń z tego powodu.