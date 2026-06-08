Europejski Nakaz Aresztowania dla Ziobry. Sprawę rozpozna nowy sędzia

Polska

Wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry zajmie się sędzia Tomasz Grochowicz. Wcześniej tematem miała się zajmować sędzia Joanna Grabowska, ale została wyłączona ze sprawy na wniosek Prokuratury Krajowej.

Zbigniew Ziobro w owalu na tle godła Polski i dokumentów.
PAP/Artur Reszko/X/Zbigniew Ziobro
Sprawą ENA dla Zbigniewa Ziobry zajmie się nowy sędzia

W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. Za Ziobrą wydano list gończy, następnie skierowano do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. W drugiej połowie lutego do sprawy tego wniosku została wyznaczona sędzia Grabowska.

 

27 maja Prokuratura Krajowa skierowała do warszawskiego sądu okręgowego wniosek o jej wyłączenie w związku z posiadaniem przez nią 102 akcji TV Republika, w której jako korespondent miał zostać zatrudniony Ziobro przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych.

Zbigniew Ziobro w USA

W poniedziałek Aneta Gąsińska z wydziału informacji warszawskiego sądu okręgowego poinformowała, że nowym sędzią referentem w sprawie o wydanie ENA wobec byłego szefa resortu sprawiedliwości został sędzia Tomasz Grochowicz.

 

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Ziobro, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, 10 maja potwierdził, że jest w USA.

 

Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku, o czym 9 maja informowała prokuratura. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów".

Kim jest sędzia Tomasz Grochowicz? Orzekał w sprawie Ziobry

Sędzia Grochowicz orzekał wcześniej w innej sprawie dotyczącej Zbigniewa Ziobry. W styczniu 2025 sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa zwróciła się do warszawskiego sądu okręgowego o zastosowanie wobec Ziobry kary porządkowej do 30 dni aresztu, w związku z tym, że wcześniej czterokrotnie nie stawił się na przesłuchanie przed tą komisją.

 

Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości, podobnie jak inni politycy PiS, twierdził, że komisja ds. Pegasusa działa nielegalnie.

 

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W dniu, kiedy komisja skierowała do sądu wniosek o ukaranie Ziobry, zaplanowana była piąta próba jego przesłuchania przez sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa. Wcześniej na wniosek tej komisji warszawski sąd okręgowy zadecydował o doprowadzeniu byłego ministra na jej posiedzenie. Policja zatrzymała wówczas Ziobrę i doprowadziła go na posiedzenie komisji, stało się to jednak już po rozpoczęciu przez nią obrad. W związku z tym komisja uznała doprowadzenie Ziobry za nieskuteczne.

 

Z tą oceną nie zgodził się jednak sąd okręgowy, który pod koniec marca 2025 roku nie uwzględnił wniosku sejmowej komisji śledczej o zastosowanie wobec Ziobry kary aresztu. Sprawę rozpatrywał wówczas właśnie sędzia Grochowicz, który nie miał wątpliwości, że Ziobro został doprowadzony przed sejmową komisję skutecznie, jeszcze przed zakończeniem jej posiedzenia.

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jk / polsatnews.pl / PAP
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