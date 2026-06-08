W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. Za Ziobrą wydano list gończy, następnie skierowano do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. W drugiej połowie lutego do sprawy tego wniosku została wyznaczona sędzia Grabowska.

27 maja Prokuratura Krajowa skierowała do warszawskiego sądu okręgowego wniosek o jej wyłączenie w związku z posiadaniem przez nią 102 akcji TV Republika, w której jako korespondent miał zostać zatrudniony Ziobro przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych.

Zbigniew Ziobro w USA

W poniedziałek Aneta Gąsińska z wydziału informacji warszawskiego sądu okręgowego poinformowała, że nowym sędzią referentem w sprawie o wydanie ENA wobec byłego szefa resortu sprawiedliwości został sędzia Tomasz Grochowicz.

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Ziobro, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, 10 maja potwierdził, że jest w USA.

Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku, o czym 9 maja informowała prokuratura. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów".

Kim jest sędzia Tomasz Grochowicz? Orzekał w sprawie Ziobry

Sędzia Grochowicz orzekał wcześniej w innej sprawie dotyczącej Zbigniewa Ziobry. W styczniu 2025 sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa zwróciła się do warszawskiego sądu okręgowego o zastosowanie wobec Ziobry kary porządkowej do 30 dni aresztu, w związku z tym, że wcześniej czterokrotnie nie stawił się na przesłuchanie przed tą komisją.

Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości, podobnie jak inni politycy PiS, twierdził, że komisja ds. Pegasusa działa nielegalnie.

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W dniu, kiedy komisja skierowała do sądu wniosek o ukaranie Ziobry, zaplanowana była piąta próba jego przesłuchania przez sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa. Wcześniej na wniosek tej komisji warszawski sąd okręgowy zadecydował o doprowadzeniu byłego ministra na jej posiedzenie. Policja zatrzymała wówczas Ziobrę i doprowadziła go na posiedzenie komisji, stało się to jednak już po rozpoczęciu przez nią obrad. W związku z tym komisja uznała doprowadzenie Ziobry za nieskuteczne.

Z tą oceną nie zgodził się jednak sąd okręgowy, który pod koniec marca 2025 roku nie uwzględnił wniosku sejmowej komisji śledczej o zastosowanie wobec Ziobry kary aresztu. Sprawę rozpatrywał wówczas właśnie sędzia Grochowicz, który nie miał wątpliwości, że Ziobro został doprowadzony przed sejmową komisję skutecznie, jeszcze przed zakończeniem jej posiedzenia.

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jk / polsatnews.pl / PAP