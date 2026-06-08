Europejski Nakaz Aresztowania dla Ziobry. Sprawę rozpozna nowy sędzia
Wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry zajmie się sędzia Tomasz Grochowicz. Wcześniej tematem miała się zajmować sędzia Joanna Grabowska, ale została wyłączona ze sprawy na wniosek Prokuratury Krajowej.
W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. Za Ziobrą wydano list gończy, następnie skierowano do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. W drugiej połowie lutego do sprawy tego wniosku została wyznaczona sędzia Grabowska.
27 maja Prokuratura Krajowa skierowała do warszawskiego sądu okręgowego wniosek o jej wyłączenie w związku z posiadaniem przez nią 102 akcji TV Republika, w której jako korespondent miał zostać zatrudniony Ziobro przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych.
Zbigniew Ziobro w USA
W poniedziałek Aneta Gąsińska z wydziału informacji warszawskiego sądu okręgowego poinformowała, że nowym sędzią referentem w sprawie o wydanie ENA wobec byłego szefa resortu sprawiedliwości został sędzia Tomasz Grochowicz.
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Ziobro, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, 10 maja potwierdził, że jest w USA.
Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku, o czym 9 maja informowała prokuratura. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów".
Kim jest sędzia Tomasz Grochowicz? Orzekał w sprawie Ziobry
Sędzia Grochowicz orzekał wcześniej w innej sprawie dotyczącej Zbigniewa Ziobry. W styczniu 2025 sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa zwróciła się do warszawskiego sądu okręgowego o zastosowanie wobec Ziobry kary porządkowej do 30 dni aresztu, w związku z tym, że wcześniej czterokrotnie nie stawił się na przesłuchanie przed tą komisją.
Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości, podobnie jak inni politycy PiS, twierdził, że komisja ds. Pegasusa działa nielegalnie.
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W dniu, kiedy komisja skierowała do sądu wniosek o ukaranie Ziobry, zaplanowana była piąta próba jego przesłuchania przez sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa. Wcześniej na wniosek tej komisji warszawski sąd okręgowy zadecydował o doprowadzeniu byłego ministra na jej posiedzenie. Policja zatrzymała wówczas Ziobrę i doprowadziła go na posiedzenie komisji, stało się to jednak już po rozpoczęciu przez nią obrad. W związku z tym komisja uznała doprowadzenie Ziobry za nieskuteczne.
Z tą oceną nie zgodził się jednak sąd okręgowy, który pod koniec marca 2025 roku nie uwzględnił wniosku sejmowej komisji śledczej o zastosowanie wobec Ziobry kary aresztu. Sprawę rozpatrywał wówczas właśnie sędzia Grochowicz, który nie miał wątpliwości, że Ziobro został doprowadzony przed sejmową komisję skutecznie, jeszcze przed zakończeniem jej posiedzenia.Czytaj więcej