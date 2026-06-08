Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 10 przy ulicy Łopuskiego w Kołobrzegu. Przewrócone drzewo spadło na znajdujących się w pobliżu przechodniów. Na miejsce skierowano straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego, policję oraz śmigłowiec LPR.

- Dwie osoby zostały poszkodowane. To kobieta i mężczyzna, jedna z tych osób jest osobą niepełnosprawną. Na chwilę obecną nie wiemy nic o skali obrażeń. Zajęły się nimi zespoły ratownictwa medycznego. Lądował LPR, natomiast opiekę medyczną zapewniły obecne na miejscu zespoły ratownictwa medycznego - powiedziała Polsatnews.pl mł. kpt. Magdalena Czekalska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

Drzewo przewróciło się w centrum Kołobrzegu

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w rejonie mostu nad Parsętą. Teren został zabezpieczony przez służby, a w okolicy występowały utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

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Początkowo lokalne media informowały, że poszkodowanych mogło być więcej. Na razie nie wiadomo, dlaczego drzewo przewróciło się na przechodniów. Straż pożarna podkreśla, że w miejscu zdarzenia nie były prowadzone żadne roboty budowlane.

- Na chwilę obecną trudno powiedzieć, co było przyczyną tego, że drzewo się przewróciło. Wiadomo natomiast, że było to całe drzewo i nie prowadzono tam żadnych robót budowlanych - przekazała mł. kpt. Magdalena Czekalska.

Strażacy zakończyli już działania na miejscu. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniać odpowiednie służby.