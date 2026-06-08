Mołdawskie systemy nadzory granicy państwowej odnotowały przekroczenie granicy 20 minut po północy 8 czerwca. "Zwracamy uwagę, że tej nocy miał miejsce zmasowany atak rosyjski na Ukrainę przy użyciu dronów i rakiet" - napisano w komunikacie resortu obrony Mołdawii.

Dron rozbił się w pobliżu miejscowości Łopatna w rejonie orgiejskim, znajdującej się nad Dniestrem przy granicy z Naddniestrzem.

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"Po interwencji wyspecjalizowanych struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potwierdzono, że na polu uprawnym w pobliżu miejscowości Łopatna znaleziono fragmenty bezzałogowego statku powietrznego. Ślady poświadczone na miejscu zdarzenia wskazują na wcześniejszą eksplozję" - dodano w komunikacie.

Śledztwo w Mołdawii. Wstępne informacje: Dron ukraiński

Znalezione fragmenty drona będą przedmiotem śledztwa, które ma ustalić "pochodzenie statku powietrznego i okoliczności zdarzenia".

Zdarzenie komentuje również mołdawski resort spraw zagranicznych, który "stanowczo potępia incydent".

"Nieautoryzowany przelot jakiegokolwiek obiektu latającego w przestrzeni powietrznej Republiki Mołdawii lub jego upadek na terytorium kraju stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i stanowi naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej państwa. Incydent po raz kolejny podkreśla ryzyko i konsekwencje, jakie niesie ze sobą agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę dla bezpieczeństwa regionalnego i sąsiednich państw" - podkreślono w oświadczeniu.

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W komunikacie wskazano, że według wstępnych informacji to "dron ukraiński".

"Bez względu na pochodzenie drona odpowiedzialność za każdy dron, który dotrze na terytorium Republiki Mołdawii spoczywa na Rosji, która rozpoczęła nielegalną wojnę w sąsiednim kraju. Solidaryzujemy się z Ukraińcami, którzy walczą i tracą życie za wolność swojego kraju, ale także za pokój na kontynencie europejskim, w tym za pokój w Republice Mołdawii" - dodało MSZ Mołdawii.