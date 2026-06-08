W poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Jacek Czaputowicz skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w związku z chęcią odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Organizację posiedzenia Kapituły i podsycanie napięcia na linii Warszawa-Kijów ekspert nazwał "niepoważnym działaniem dyplomatycznym".

- Prezydent nic nie uzyskał, a straciliśmy jako Polska bardzo dużo prestiżowo na tej całej sprawie. Został dobrany nieadekwatny instrument do zajmowania się tą sprawą - komentował.

Konflikt Nawrockiego z Zełenskim. Czaputowicz: Konsekwencje będą duże

Zdaniem byłego szefa MSZ dyplomacja służy temu, aby przeciwdziałać podobnym sytuacjom i umacniać relacje między państwami. - Uważam, że nie należałoby mu odebrać tego orderu, co nie oznacza, że akceptuję działania prezydenta Zełenskiego, nadającego imię "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych. To, że do tego doszło, jest to wyraz słabości polskiej dyplomacji - stwierdził.

Jacek Czaputowicz określił decyzję Zełenskiego jako "wielki błąd", którego polscy politycy nie powinni byli jednak wykorzystywać.

ZOBACZ: Zełenski bez Orderu Orła Białego? Tajemniczy komunikat po zebraniu kapituły

- Popełniliśmy kolosalny błąd, angażując się w tę sprawę, która się skończy na niczym i to potwierdzi Ukrainie, że może tak dalej postępować. Konsekwencje tego będą duże - zapewniał rozmówca Marka Tejchmana. Jak zasugerował, w związku z narastającym konfliktem polsko-ukraińskim, Zełenski może zrezygnować z udziału w zaplanowanej na koniec czerwca konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku.

Polska dyplomacja kuleje? Były szef MSZ: polityka wobec Ukrainy jest nieprzyjazna

Ponadto, według byłego szefa MSZ, Polska od dłuższego czasu nie traktuje Ukrainy po partnersku, a zamiast tego przyjmuje wobec niej protekcjonalny ton i "żadne suwerenne państwo nie może tego zaakceptować".

- Polityka Polski od dłuższego czasu wobec Ukrainy jest nieprzyjazna. Prezydent Karol Nawrocki jeszcze to pogłębił - powiedział. - Ja to kiedyś określiłem, w tym studiu, polityką hien (...). Chcemy egzekwować swoje interesy w momencie, kiedy inne państwo krwawi, jest słabe. No i oczywiście przegraliśmy - podsumował.

ZOBACZ: Wrze między Warszawą a Kijowem. "Polska prowadzi nieskuteczną politykę zagraniczną"

Zapytany, w jaki sposób polskie władze mogą załagodzić atmosferę między Warszawą a Kijowem, Czaputowicz zaproponował przywódcom obu państw pójście na pewne ustępstwa, choćby podjęcie decyzji ws. ekshumacji polskich ofiar na Wołyniu.

- My ogłaszamy wszem wobec (...), że my się nie zgodzimy na członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Po prostu niesłychanie zły sygnał, bardzo źle świadczący o Polsce, a nie o Ukrainie - ocenił dyplomata.

Nawrocki - zdaniem Czaputowicza - ostatecznie nie zdecyduje się odebrać Zełenskiemu prestiżowego odznaczenia, m.in. ze względu na presję społeczną, jaką odczuje, również ze środowisk prawicowych. Jeśli postąpi inaczej, byłby to w opinii byłego szefa MSZ jeszcze większy błąd niż dotychczas.