Były szef MSZ mocno o Nawrockim. "Prezydent nic nie uzyskał"
Myślę, że jest to jednak duża porażka i prestiżowa, i taka faktyczna prezydenta Karola Nawrockiego - mówił o możliwym odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego były szef MSZ Jacek Czaputowicz. Jak dodał w "Gościu Wydarzeń", spór o sprawę "bohaterów UPA" jest wynikiem "słabości polskiej dyplomacji".
W poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Jacek Czaputowicz skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w związku z chęcią odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Organizację posiedzenia Kapituły i podsycanie napięcia na linii Warszawa-Kijów ekspert nazwał "niepoważnym działaniem dyplomatycznym".
- Prezydent nic nie uzyskał, a straciliśmy jako Polska bardzo dużo prestiżowo na tej całej sprawie. Został dobrany nieadekwatny instrument do zajmowania się tą sprawą - komentował.
Konflikt Nawrockiego z Zełenskim. Czaputowicz: Konsekwencje będą duże
Zdaniem byłego szefa MSZ dyplomacja służy temu, aby przeciwdziałać podobnym sytuacjom i umacniać relacje między państwami. - Uważam, że nie należałoby mu odebrać tego orderu, co nie oznacza, że akceptuję działania prezydenta Zełenskiego, nadającego imię "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych. To, że do tego doszło, jest to wyraz słabości polskiej dyplomacji - stwierdził.
Jacek Czaputowicz określił decyzję Zełenskiego jako "wielki błąd", którego polscy politycy nie powinni byli jednak wykorzystywać.
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- Popełniliśmy kolosalny błąd, angażując się w tę sprawę, która się skończy na niczym i to potwierdzi Ukrainie, że może tak dalej postępować. Konsekwencje tego będą duże - zapewniał rozmówca Marka Tejchmana. Jak zasugerował, w związku z narastającym konfliktem polsko-ukraińskim, Zełenski może zrezygnować z udziału w zaplanowanej na koniec czerwca konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku.
Polska dyplomacja kuleje? Były szef MSZ: polityka wobec Ukrainy jest nieprzyjazna
Ponadto, według byłego szefa MSZ, Polska od dłuższego czasu nie traktuje Ukrainy po partnersku, a zamiast tego przyjmuje wobec niej protekcjonalny ton i "żadne suwerenne państwo nie może tego zaakceptować".
- Polityka Polski od dłuższego czasu wobec Ukrainy jest nieprzyjazna. Prezydent Karol Nawrocki jeszcze to pogłębił - powiedział. - Ja to kiedyś określiłem, w tym studiu, polityką hien (...). Chcemy egzekwować swoje interesy w momencie, kiedy inne państwo krwawi, jest słabe. No i oczywiście przegraliśmy - podsumował.
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Zapytany, w jaki sposób polskie władze mogą załagodzić atmosferę między Warszawą a Kijowem, Czaputowicz zaproponował przywódcom obu państw pójście na pewne ustępstwa, choćby podjęcie decyzji ws. ekshumacji polskich ofiar na Wołyniu.
- My ogłaszamy wszem wobec (...), że my się nie zgodzimy na członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Po prostu niesłychanie zły sygnał, bardzo źle świadczący o Polsce, a nie o Ukrainie - ocenił dyplomata.
Nawrocki - zdaniem Czaputowicza - ostatecznie nie zdecyduje się odebrać Zełenskiemu prestiżowego odznaczenia, m.in. ze względu na presję społeczną, jaką odczuje, również ze środowisk prawicowych. Jeśli postąpi inaczej, byłby to w opinii byłego szefa MSZ jeszcze większy błąd niż dotychczas.Czytaj więcej