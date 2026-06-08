Atak w Nowym Jorku tuż przed wizytą Trumpa. Nożownik ranił pięć osób

Do serii bandyckich napadów z użyciem noża doszło na dworcu Penn Station w Nowym Jorku. Pięć rannych osób przewieziono do szpitala, a służby ujęły sprawcę. Nie podano do tej pory żadnych szczegółów dotyczących napastnika.

Nowy Jork. Nożownik zaatakował na Penn Station, pięć osób rannych

Associated Press poinformowała w oparciu o komunikat nowojorskiej straży pożarnej, że ratownicy medyczni przybyli na miejsce zdarzenia około godz. 19 (1 nad ranem w poniedziałek polskiego czasu), gdzie zastali jedną osobę z poważnymi obrażeniami, dwie z obrażeniami średniego stopnia oraz dwie z lekkimi ranami. Wszystkich poszkodowanych przewieziono do szpitala Bellevue. Mężczyzna podejrzany o napaść został aresztowany. Władze nie podały jego nazwiska oraz innych szczegółów.

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Media zwracają uwagę, że do ataków doszło w jednym z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych miasta na Manhattanie tuż przed zaplanowaną na poniedziałek wizytą prezydenta Donalda Trumpa na trzecim meczu finałów NBA w Madison Square Garden. Hala znajduje się bezpośrednim sąsiedztwie dworca Penn Station.

Atak nożownika w Nowym Jorku tuż przed wizytą Trumpa

AP podkreśla, że wizyta prezydenta już wcześniej wymusiła zaostrzenie środków bezpieczeństwa wokół hali i w sąsiednich kwartałach. Po ataku nożownika oczekuje się, że podczas transmitowanego na cały kraj wydarzenia sportowego za bezpieczeństwo będą odpowiadać funkcjonariusze Secret Service, nowojorskiej policji (NYPD) oraz innych służb.

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Akt przemocy nastąpił w miejscu, przez które każdego roku przewijają się miliony osób dojeżdżających do pracy, turystów i kibiców sportowych. Na Penn Station spodziewany jest szczególnie duży ruch przed pierwszym od 1999 r. meczem finałów NBA rozgrywanym w Madison Square Garden.